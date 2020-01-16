Рада ухвалила законопроєкт про адміністрування податків: деталі

Верховна рада України ухвалила законопроєкт №1209-1, що спрямований на деофшоризацію. Законом вносяться зміни до законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві.

Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.

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Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту розповів, що закон спрямований на деофшоризацію. За його словами, він має припинити ті схеми, що існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в Україні.

Що передбачає законопроєкт