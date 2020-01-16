Рада ухвалила законопроєкт про адміністрування податків: деталі
Верховна рада України ухвалила законопроєкт №1209-1, що спрямований на деофшоризацію. Законом вносяться зміни до законодавчих актів щодо адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві.
Відповідне рішення підтримали 256 народних депутатів України.
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Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час розгляду законопроєкту розповів, що закон спрямований на деофшоризацію. За його словами, він має припинити ті схеми, що існують у великому бізнесі і допомагають не сплачувати податки в Україні.
Що передбачає законопроєкт
- забезпечення додаткових надходжень до держбюджету за рахунок підвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання,
- запобігання використанню агресивних схем податкового планування,
- сприяння запровадженню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі,
- вдосконалення процедуру адміністрування податків та зборів,
- сприяння дотриманню принципу справедливості оподаткування,
- уточнення процедура подання вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску,
- зміна розміру штрафів за порушення вимог, передбачених законом,
- виключення обов'язку контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про погодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску,
- внесення змін у закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації,
- встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.
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