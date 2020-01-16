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      Рада приняла законопроект об администрировании налогов: детали

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      Верховная Рада поддержала закон о деофшоризации / Getty Images

      Верховная Рада Украины приняла законопроект №1209-1, направленный на деофшоризацию. Законом вносятся изменения в законодательные акты относительно администрирования налогов, а также для устранения шероховатостей в налоговом законодательстве.

      Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины.

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      Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев при рассмотрении законопроекта рассказал, что закон направлен на деофшоризацию. По его словам, он должен прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине.

      Что предусматривает законопроект

      • обеспечение дополнительных поступлений в госбюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования,
      • предотвращение использования агрессивных схем налогового планирования,
      • содействие внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли,
      • совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов,
      • содействие соблюдению принципа справедливости налогообложения,
      • уточнение процедуры предъявления требования об уплате долга по единому взносу,
      • изменение размера штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом,
      • исключение обязанности контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса,
      • внесение изменений в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации,
      • устанавление ставки пошлины на табачные изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины Верховная Рада Законодательство Даниил Гетманцев Финансы Государственная фискальная служба Налоги
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