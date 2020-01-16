Рада приняла законопроект об администрировании налогов: детали
Верховная Рада Украины приняла законопроект №1209-1, направленный на деофшоризацию. Законом вносятся изменения в законодательные акты относительно администрирования налогов, а также для устранения шероховатостей в налоговом законодательстве.
Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины.
К теме: Фурса объяснил, где в Украине деньги больше всего обходят бюджет
Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев при рассмотрении законопроекта рассказал, что закон направлен на деофшоризацию. По его словам, он должен прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине.
Что предусматривает законопроект
- обеспечение дополнительных поступлений в госбюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования,
- предотвращение использования агрессивных схем налогового планирования,
- содействие внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли,
- совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов,
- содействие соблюдению принципа справедливости налогообложения,
- уточнение процедуры предъявления требования об уплате долга по единому взносу,
- изменение размера штрафов за нарушение требований, предусмотренных законом,
- исключение обязанности контролирующего органа информировать Пенсионный фонд о согласовании результатов проверок в части начисления единого взноса,
- внесение изменений в законы о господдержке сельского хозяйства, которые уточняют формулу расчета удельного веса стоимости реализованных товаров, при достижении которой у производителя появляется право на получение бюджетной дотации,
- устанавление ставки пошлины на табачные изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии