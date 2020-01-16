Рада приняла законопроект об администрировании налогов: детали

Верховная Рада Украины приняла законопроект №1209-1, направленный на деофшоризацию. Законом вносятся изменения в законодательные акты относительно администрирования налогов, а также для устранения шероховатостей в налоговом законодательстве.

Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины.

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Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев при рассмотрении законопроекта рассказал, что закон направлен на деофшоризацию. По его словам, он должен прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине.

Что предусматривает законопроект