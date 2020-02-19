Рада хочет снизить некоторые налоги: когда и как это повлияет на украинцев

В парламент подан законопроект, по которому предлагается постепенное снижение ставки НДС. Инициатором этого новшества выступил депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Какие изменения ожидают НДС в случае принятия этого законопроекта, – рассказывает президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.

Налог на потребление уменьшат?

По сути, налог на добавленную стоимость является налогом на потребление. Его плательщиками выступают конечные потребители продукции.

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Разработанный депутатами законопроект по уменьшению размера ставки налога на добавленную стоимость (№ 2757) предусматривает постепенное уменьшение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Что такое НДС?Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, который включается в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем. Его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец.

Законопроект предлагает постепенно снизить основную ставку НДС до 15% в течение 2021-2025 годов.

С 1 января по 31 декабря 2021 – 19%;

С 1 января по 31 декабря 2022 – 18%;

С 1 января по 31 декабря 2023 – 17%;

С 1 января по 31 декабря 2024 – 16%;

С 1 января 2025 – 15%.

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По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать снижению цен для конечного потребителя. В то же время будет иметь положительный эффект на внутреннее производство и экономическое развитие, рост валового внутреннего продукта, а также увеличит привлечения в оборот средств у субъектов экономической деятельности.

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Однако Григол Катамадзе убежден, что Украине нужно не только снижать ставки, но и уменьшать количество налогов. Конечно, если мы хотим чтобы страна и бизнес начали развиваться. Так делали в большинстве успешных стран, которые за короткое время провели реформы, в частности, в налоговом секторе.

Очень важно снизить НДС, возможно даже до 10%. Однако, это не поможет развитию украинской экономики. Например, наша ассоциация и представители бизнес-сообщества предлагают изменить подход к налогообложению и вообще объединить несколько налогов,

– отмечает Григол Катамадзе.

Эксперт предлагает объединить в один налог единый социальный взнос и налог на доходы физических лиц. Сюда же можно было бы включить военный сбор, хотя, по мнению Катамадзе, его лучше было бы убрать.

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Также пока нагрузка на фонд оплаты труда установлена на уровне 41,5%, поэтому желательно было бы ее в течение трех лет снизить до 20%. Такой комплексный подход позволит очень быстро развиваться украинской экономике и отечественному бизнесу.

Чем меньше налогов – тем лучше

По убеждению Григола Катамадзе, если мы будем продолжать действовать так, как в течение последних пяти лет, – вносить косметические изменения вроде уменьшения НДС с 20 до 15%, то они не дадут результата, которого ожидает общество.

Мы настаиваем на необходимости принимать новые правила игры. Нужно принимать новый налоговый кодекс. На самом деле, так делали все успешные страны: начиная от Сингапура, заканчивая Словакией,

– отмечает Григол Катамадзе.

Кстати, в 2015 году бизнес-сообщество настаивало на проведении системных изменений, в частности, сокращения налогов, уменьшения ставок, однако тогда не смогли договориться исполнительная и законодательная ветви власти. Они ограничились снижением ЕСВ. Конечно, это дало результат, но не тот который был при наличии системного подхода.



​Количество налогов в Украине стоит уменьшить / Фото 24 канала

Противники такой инициативы говорят, что в случае уменьшения налогов снизятся и поступления в бюджет. Тем, кто так считает, Григол Катамадзе приводит следующий пример: все слышали о налоге на прибыль, но многие его не платят. Даже в Минфине признали, что лишь 10% от зарегистрированных в Украине компаний платят налог на прибыль. Зато абсолютно большая часть находит возможности для того, чтобы оптимизировать его. Как следствие, в бюджет не попадает большое количество денег. Обще понятно, что большая часть бизнеса в тени. Специалисты посчитали и разработали законопроект, в котором предлагают заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Это же не просто убрать один, не введя другой, речь идет про отсроченный налог.

Это означает, что убираем налог на прибыль и вводим налог на выведенный капитал. Таким образом, когда предприниматель получаете прибыль, то он инвестирует средства в свое производство, расширяется,

– объясняет эксперт.

Такой налог администрировать гораздо легче. Если вы с прибыли будете забирать дивиденды, роялти и т.п., тогда платите соответствующий налог, добавляет Катамадзе.

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Такой подход решает проблемы с коррупцией. Но есть противники подобных изменений, которые говорят – если мы это заменим, тогда эти и 10% компаний, которые платят налог на прибыль, не будут платить его, и мы недополучаем в бюджет определенное количество денег. В странах, где заменили налог на прибыль налогом на распределенный капитал, тоже недополучили в бюджет определенные средства. Однако эти деньги пошли на развитие бизнеса, поэтому нельзя говорить о потере бюджетных денег. В результате таких изменений бизнес начал активно развиваться. Украинскому бизнесу тоже стоит дать такой толчок, чтобы он "расправил крылья".