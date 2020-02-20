Перебросил подруге деньги на карточку – заплати налоги: ждет ли украинцев сюрприз

Получаете деньги на банковскую карточку от людей, которые не являются близкими родственниками, должны до 1 мая 2021 года уплатить 18% налога на прибыль и 1,5% военного сбора.

За пересчет каких сумм придется платить налоги и какие штрафы предусмотрены за уклонение от этой обязанности, – объясняет юрист, кандидат юридических наук Денис Головин.

Доступны карты

До 1 мая 2021 все украинцы должны подать декларации о доходах в налоговую по месту жительства, где указать полученные доходы, кроме зарплаты, и до 1 августа уплатить налоги. В частности, речь идет и о деньгах, перечисленных на банковскую карточку. Ведь из них так же нужно платить налоги 19,5%.

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Такие изменения предусмотрены законом, принятым Радой в прошлом году, и соответствующим постановлением НБУ. Документ предусматривает упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Теперь налоговая в принципе имеет полный доступ к счетам украинцев.



Перечисляя деньги на карточку, придется заплатить налоги / Фото 24 канал

Таким образом, если человек продал через сайт бесплатных объявлений некоторые свои вещи, он должен заплатить налоги. Даже, когда общая стоимость проданных вещей составляет 100 гривен.

Это постановление касается всех сумм, начиная с необлагаемого минимума доходов граждан – 17 гривен. Поскольку доход, например, от продажи какой-то вещи может быть как 100 гривен, так и несколько тысяч. Однако и в первом, и во втором случаях – это доход,

– отмечает Денис Головин.

Поскольку в постановлении НБУ никакой конкретики нет, считается, что оно касается карт всех банков страны.

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В то же время, в Украине работает много фрилансеров , которым зарплату перечисляют на карточку, у них тоже возникает вопрос – не придется ли им платить дополнительно какие-то налоги.

Кто такие фрилансеры?

Freelancer (в переводе с английского свободный художник ). Это внештатный работник, который выполняет определенный вид работ в сети Интернет, чаще всего в удобное для себя время.

Под термин фрилансер в Украине подпадают и те, кто работает как ФЛП. В основном, это представители ИТ-сферы. В этой сфере все более-менее понятно, поскольку у нас достаточно четкая и стабильная система налогообложения по группам единого налога, обязательная отчетность и налоговая за этим следит. Те, кто просто ищет себе какие-то проекты, например, студент Иванов Иван Иванович, что не является ФЛП и получает деньги на карточку. Вот такие работники будут самостоятельно подавать декларацию и платить налоги.

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Возникает вопрос – как насчет тех, кому часть или всю зарплату платят неофициально? По мнению Головина, неофициальная заработная плата в этом контексте не может быть приравнена к такому понятию как деньги в конверте. Если неофициальная зарплата перечисляется на банковскую карту – нужно подать декларацию, уплатить 19,5% налога, потому что это все же какой-то доход.

Другое дело, если это так называемые деньги в конверте (с которыми борются годами, и, вероятно, скоро они вернутся в активный оборот), то государство почти никогда о них не узнает. Потому что, речь идет только о банковских картах,

– считает Денис Головин.

Еще одна достаточно распространенная ситуация, когда кто-то кому-то пересылает определенную сумму в долг. Эти деньги вносить в декларацию не нужно. Логика в том, что дача денег в долг – это неприбыльная деятельность. Однако, можно себя застраховать: прописать в "назначении платежа", что это средства для возврата долга.



Дача денег в долг – не облагается / Фото /unsplash.com

Вне декларирования

В то же время, в декларацию не вносится официальная заработная плата, больничные, премии, командировочные и тому подобное. То есть все то, что отразится в налоговой отчетности работодателя. Таким образом избегаем двойного налогообложения.

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Также, налоги не нужно платить в случае, когда деньги перечисляют близким родственникам, в частности, родителям, мужу или жене, детям, в том числе и усыновленным, родным братьям и сестрам, бабушке, дедушке, внукам и другим.

Относительно самого процесса декларирования. Общий срок, до которого налоговая декларация подается за базовый отчетный период (календарный год для плательщиков налога на доходы физических лиц) – до 1 мая года. Человек обязан самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной налоговой декларации. То есть, раз в год. Это общее правило.

Наказание за уклонение

Если человек, получает систематические платежи на свой карточный счет и не декларирует соответствующие суммы, это может иметь негативные последствия.

Например, непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности влечет за собой наложение штрафа в размере 170 гривен.

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Те же действия, совершенные налогоплательщиком, которому уже выписывали штраф за такое нарушение, приведут к его увеличению до 1020 гривен за каждое такое нарушение.

За ведение хозяйственной деятельности без госрегистрации как субъекта хозяйствования или без представления уведомления о начале осуществления такой деятельности – штраф от 17 000 до 34 000 гривен. Также предусмотрено "доначисление" налоговых обязательств по налогам, которые не были оплачены .

Денис Головин отмечает, что непредставление или несвоевременное представление деклараций о доходах или включение в них искаженных данных, неведение или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов грозит предупреждением или штрафом от 51-136 гривен.

Возможно наступление такого негативного последствия, как уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в случае, если вы достигли определенного порога.

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Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и пр. служебным лицом предприятия, независимо от формы собственности или предпринимателем без создания юрлица или любым другим лицом которое обязано их платить, если из-за этого госбюджет недополучил средств на более чем 3 153 000 гривен в 2020 году, наказывается штрафом от 51 000-85 000 гривен. Также в виде наказания может быть применено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.