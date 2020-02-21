08:01
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      Если купил телефон в кредит, может ли банк забрать квартиру

      - Читати новину українською
      Кредиты нужно возвращать / Коллаж 24 канала

      Купить телефон, холодильник или иную бытовую технику в кредит – не проблема. Этой возможностью пользуется много украинцев. Однако заем нужно отдавать, иначе владельца таких вещей могут лишить имущества. Можно ли за просроченный кредит лишиться квартиры, – разъясняет частный исполнитель Денис Боднар.

      Растущие долги

      Часто в метро или маршрутках можно увидеть пассажиров с дорогими iPhone последней модели. Конечно, когда человек покупает вещь, стоимостью свыше 30 тысяч гривен, но ездит в общественном транспорте, закрадывается подозрение, что гаджет приобретен в кредит. Некоторые из тех, кто любит скупаться в кредит, считают, что выплаты по займу не обязательны. Мол, банк все спишет. Однако, на практике все происходит далеко не так: за все то время пока человек не платит, финансовое учреждение начисляет проценты и штрафы.

      К теме: В Украине выдали первый доступный кредит по программе "5–7–9%": кому и на что

      Как следствие, долг по кредиту существенно возрастает. Насколько увеличится эта задолженность зависит от договорных условий и процентных ставок. Речь идет о неоднократном росте суммы.

      кредит, позика, заберуть квартиру за кредит
      Нельзя "забывать" о возвращении кредита / Фото 24 канала

      В таких случаях финансовые учреждения, где на деньгах зарабатывают, начинают искать пути их возвращения. Если у должника нет холодильника, телевизора, машины или другого имущества кроме квартиры, тогда и на нее могут обратить взыскание.

      Что означает обращение взыскания?Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии и принудительной реализации. Одной из мер принудительного исполнения решений и одновременно одной из наиболее действенных является обращение взыскания на средства и другое имущество (имущественные права) должника.

      Судебные дела

      Поэтому, чтобы погасить невыплаченный кредит по купленному в кредит iPhone или холодильнику, у заемщика могут забрать квартиру и выставить ее на продажу. Конечно, это делается по решению суда. То есть, если человек несколько лет не платит деньги за вещи, купленные в кредит, тогда банк подает в суд, а после вынесения решения за дело берутся частные исполнители. Обычно, к ним обращаются сами банки.

      Важно! Как теперь банки взимают долги по кредитам без решения суда

      Эти специалисты ищут имущество, которым можно было бы "погасить" кредит и штрафы с пеней, что по нему накопились. Для того чтобы выплатить задолженность, имущество продают на аукционе. Если после этого еще останется определенная сумма, тогда ее отдают тому, кто брал этот кредит.

      Взыскивать с должника имущество без взыскания зарплаты или иных доходов можно только когда сумма задолженности превышает 5 минимальных зарплат или по заявлению взыскателя. На единственное жилье можно обращать взыскание, если сумма долга превышает 20 размеров минимальной зарплаты,
      – объясняет Денис Боднар.

      Таким образом, если задолженность по кредиту не превышает 5 минимальных зарплат, тогда взимается зарплата, конечно, при условии ее наличия. В 2020 году минимальная зарплата составляет 4 723 гривен, согласно государственному бюджету.

      Как украинцы попадают в кредитную ловушку, смотрите здесь:

      В то же время, частный исполнитель убеждает, что финансовые компании заинтересованы в возвращении кредитов. Даже если заем просрочен, финансовое учреждение выберет путь общения с клиентом, чтобы дойти до общего решения, которое устроит обе стороны. Ведь банкам не интересно судиться с человеком.

      Финансовые учреждения дорожат клиентами, ведь у человека могут быть временные сложности. Поэтому они готовы реструктурировать долг или дать рассрочку,
      – добавляет Боднар.

      Таким образом банки обращаются за принудительным взысканием на имущество тех должников, которые реально не желают идти на переговоры и ничего не делают, чтобы выплатить этот долг.

      Важно! Перекинул подруге деньги на карточку – заплати налоги: ждет ли украинцев сюрприз

      Любой банк будет искать пути решения проблемы того, кто взял кредит: им выгоднее, чтобы человек хоть понемножку, но платил. Пусть процесс по выплате займа и будет длиться годами. Вариант развития событий, когда заемщик десятилетиями выплачивает кредит, выгоден банку. Более того, в некоторых кредитных договорах даже прописывают пункт, согласно которому досрочное погашение кредита запрещается.

      Гончарук объяснил, почему место расположения эвакуированных из Китая держали в тайне
      сегодня
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Деньги Законодательство Статьи Банки Кредит
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Если купил телефон в кредит, может ли банк забрать квартиру
      Ірина Поліщук
      сегодня , 01:01 Провал коммуникации и расшатывание "черными методами": почему в Новых Санжарах произошли стычки
      Артем Овдієнко
      20 февраля , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      20 февраля , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      20 февраля , 23:55 Эвакуация из Уханя: как это делали в странах мира
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук