Если купил телефон в кредит, может ли банк забрать квартиру

Купить телефон, холодильник или иную бытовую технику в кредит – не проблема. Этой возможностью пользуется много украинцев. Однако заем нужно отдавать, иначе владельца таких вещей могут лишить имущества. Можно ли за просроченный кредит лишиться квартиры, – разъясняет частный исполнитель Денис Боднар.

Растущие долги

Часто в метро или маршрутках можно увидеть пассажиров с дорогими iPhone последней модели. Конечно, когда человек покупает вещь, стоимостью свыше 30 тысяч гривен, но ездит в общественном транспорте, закрадывается подозрение, что гаджет приобретен в кредит. Некоторые из тех, кто любит скупаться в кредит, считают, что выплаты по займу не обязательны. Мол, банк все спишет. Однако, на практике все происходит далеко не так: за все то время пока человек не платит, финансовое учреждение начисляет проценты и штрафы.

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Как следствие, долг по кредиту существенно возрастает. Насколько увеличится эта задолженность зависит от договорных условий и процентных ставок. Речь идет о неоднократном росте суммы.



Нельзя "забывать" о возвращении кредита / Фото 24 канала

В таких случаях финансовые учреждения, где на деньгах зарабатывают, начинают искать пути их возвращения. Если у должника нет холодильника, телевизора, машины или другого имущества кроме квартиры, тогда и на нее могут обратить взыскание.

Что означает обращение взыскания?Обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии и принудительной реализации. Одной из мер принудительного исполнения решений и одновременно одной из наиболее действенных является обращение взыскания на средства и другое имущество (имущественные права) должника.

Судебные дела

Поэтому, чтобы погасить невыплаченный кредит по купленному в кредит iPhone или холодильнику, у заемщика могут забрать квартиру и выставить ее на продажу. Конечно, это делается по решению суда. То есть, если человек несколько лет не платит деньги за вещи, купленные в кредит, тогда банк подает в суд, а после вынесения решения за дело берутся частные исполнители. Обычно, к ним обращаются сами банки.

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Эти специалисты ищут имущество, которым можно было бы "погасить" кредит и штрафы с пеней, что по нему накопились. Для того чтобы выплатить задолженность, имущество продают на аукционе. Если после этого еще останется определенная сумма, тогда ее отдают тому, кто брал этот кредит.

Взыскивать с должника имущество без взыскания зарплаты или иных доходов можно только когда сумма задолженности превышает 5 минимальных зарплат или по заявлению взыскателя. На единственное жилье можно обращать взыскание, если сумма долга превышает 20 размеров минимальной зарплаты,

– объясняет Денис Боднар.

Таким образом, если задолженность по кредиту не превышает 5 минимальных зарплат, тогда взимается зарплата, конечно, при условии ее наличия. В 2020 году минимальная зарплата составляет 4 723 гривен, согласно государственному бюджету.

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В то же время, частный исполнитель убеждает, что финансовые компании заинтересованы в возвращении кредитов. Даже если заем просрочен, финансовое учреждение выберет путь общения с клиентом, чтобы дойти до общего решения, которое устроит обе стороны. Ведь банкам не интересно судиться с человеком.

Финансовые учреждения дорожат клиентами, ведь у человека могут быть временные сложности. Поэтому они готовы реструктурировать долг или дать рассрочку,

– добавляет Боднар.

Таким образом банки обращаются за принудительным взысканием на имущество тех должников, которые реально не желают идти на переговоры и ничего не делают, чтобы выплатить этот долг.

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Любой банк будет искать пути решения проблемы того, кто взял кредит: им выгоднее, чтобы человек хоть понемножку, но платил. Пусть процесс по выплате займа и будет длиться годами. Вариант развития событий, когда заемщик десятилетиями выплачивает кредит, выгоден банку. Более того, в некоторых кредитных договорах даже прописывают пункт, согласно которому досрочное погашение кредита запрещается.