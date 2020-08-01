Карантин неочікувано увірвався в наше життя і багато хто до нього виявився неготовим. Українці вже звикли жити сьогоднішнім днем, не маючи заощаджень. Тому втративши роботу під час пандемії люди почали шукати – де б взяти гроші. Хтось виносить цінності в ломбарди, а хтось бере позики під шалені відсотки, не вникаючи в деталі.

За що українці живуть під час кризи та чому швидке кредитування – не вихід із сутужної ситуації, – в матеріалі 24 каналу.

Швидкі, але сумнівні позики

Пройшовши центром столиці закрадається підозра, що карантин існує лише на папері. Люди сидять в кафе та ресторанах, відвідують нічну клуби, загалом відпочивають на повну. Водночас, біля ломбардів все частіше можна помітити черги. Хоч раніше приймальниці цінностей в цих установах не мали багато роботи.

Цікаво НБУ закликає українців бути обережними з кредитами "під 0%"

Економіст Олег Пендзин на запитання – чи почали українці жити в борг, відповідає – безперечно і додає, що останнім часом різко збільшились оберти у організацій, які дають гроші під заставу.

Сьогодні українець скоріше йде не до банку за споживчим кредитом, бо там йому не дадуть позику без підтвердження належного місця роботи і доходу, а беруть свої цінності та здають їх в ломбарди,

– розповідає Олег Пендзин.

Тож, українці не почали жити в борг в прямому сенсі цього слова. Звертаються люди в ломбарди, а не в банки з однієї простої причини – останні не дають споживчих кредитів просто так. Банківська установа перевірить місце роботи, доходи і у випадку, якщо вони не відповідатимуть їх очікуванням, з точки зору графіку повернення споживчого кредиту, то гроші ніхто не дасть. Тому різко збільшились доходи ломбардів. Це свідчить, що українці почали виносити з хати останнє.



Беручи швидкі кредити, варто бути готовим до високих відсотків / Фото 24 каналу

Проте не варто плутати банки та різні організації, які швидко видають гроші лише за наявності у позичальника паспорту. Щоправда, вони видають гроші під 30% чи й вищу місячну відсоткову ставку. Хоч, є певна категорія людей, які й на такі умови погоджуються.

Є установи, де дуже високі відсотки (до 400%), а то і більше. Йдеться про невеликі суми у 3-5 тисяч гривень на кілька днів чи тижнів,

– каже економічний експерт Віктор Скаршевський.

Експерт застерігає – з цими позиками треба бути дуже обережним. Часто пропонують кредит під 0%, але ж таких позик немає. Треба дивитись ефективну ставку. Або буває пропонують кредит під 2-3%, потім з'ясовується, що йдеться про те, що це ставка за день, а за місяць користування грошима вже вийдуть зовсім інші цифри.

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Швидко взяти позику можна. Такі установи працюють за рахунок того, що видають гроші під високі відсотки. Проте, не варто думати, що хтось видаватиме кредит під гарні очі та паспорт, а згодом про нього забудуть і гроші просто подарують – такого не буде. В паспорті зазначається місце прописки позичальника, його близькі родичі. А колекторів ще ніхто не відміняв. Тому там не все просто, як може здатись на перший погляд. І позику з високими відсотками все ж доведеться віддавати.

Життя в борг

Постає питання – як довго українці зможуть так проіснувати? Президентом було анонсовано збільшення мінімального розміру зарплати. Проте, в такому випадку весь тягар бере на себе бізнес, який має виплачувати мінімалку. Чи буде бізнес здатен платити, чи закриється та піде в тінь, або взагалі з ринку – питання.



Чимало бізнесменів в кризу ховаються " в тінь" / Фото 24 каналу

Держава живе в борг давно. Ми погашаємо свої борги, беручи нові. Олег Пендзин наводить таке цікаве дослідження МВФ, де проаналізовано чому економіка України виходить з кризи значно важче і довше ніж країни-сусіди. Йдеться про угорців, поляків і навіть білорусів. Пояснення такому стану речей зводилось до двох причин.

По-перше, в зв'язку з низьким рівнем доходів у українців повністю відсутнє попереднє накопичення або так звана подушка безпеки у вигляді заощаджень, які дають можливість людям у важкі моменти протриматись. Це була перша і основна причина. Через відсутність у людей накопичень, ринок так швидко не встигає відновлюватись. Як наслідок, суспільне виробництво не розвивається, бо немає внутрішнього попиту.

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По-друге, відсутність належної фіскальної допомоги з боку держави, яка б дозволяла виходити бізнесу з кризи. Йдеться про зменшення чи й скасування податків тощо.

З точки зору наших кредиторів, українці повністю "проїлись" за період карантину. В дійсності так воно і є. Наразі ми бачимо ситуацію, коли достатньо багато людей, виходячи з опитувань, підтверджують, що не мають за що жити і мусять шукати за будь-яких умов заробіток,

– додає Олег Пендзин.

Економіст додає, що сьогодні у нас дуже критична ситуація в економіці. За перше півріччя ми впали на 5%. За інформацією прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в другому півріччі наша економіка почне зростати. Проте на думку Олега Пендзина, наш очільник уряду оптиміст, який має таким й бути згідно посади, яку він обіймає. Натомість Пендзин не є оптимістом, тому вважає, що добре було б, аби ми в кінці 2021 року переломили ситуацію, особливо з точки зору співпраці з МВФ. Бо надзвичайно тривалі часові рамки виходу України з кризи можуть вдарити по українцях.