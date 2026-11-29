К концу нынешнего десятилетия Россия может как одержать стратегическую победу над Украиной и навязать Европе разработанную ею самой архитектуру безопасности, так и потерпеть полное фиаско и начать терять контроль над собственными регионами, а не только над оккупированными территориями.

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Такие варианты развития событий рассматривают аналитики Артур Мартиросян и Симон Сараджян, которые в своем исследовании для Russia Matters описали четыре, на их взгляд, наиболее вероятные возможные сценарии будущего России до 2030 года.

"24 Канал" разобрался , при каких обстоятельствах Кремль может выйти победителем из нынешнего противостояния с Западом, что может привести к краху путинской системы и стоит ли вообще ожидать распада России. Также обращаем внимание на парадокс прогнозов, заключающийся в том, что даже военное поражение России не гарантирует падения путинского режима, а ослабление самого российского государства может породить целый ряд новых угроз для мира.

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"Осажденная крепость" во главе с Путиным: способна ли Россия продолжать войну аж до 2030 года

На дворе 2030-й год, Россия уже девятый год ведет полномасштабную войну против Украины, а западные санкции продолжают давить на ее экономику. россияне становятся беднее, а экономическая и технологическая зависимость Москвы от Пекина только усиливается. Впрочем, Владимир Путин или назначенный им преемник продолжает контролировать страну, а российская армия остается серьезной угрозой не только для Украины, но и для стран восточного фланга НАТО.

Примерно так выглядит первый сценарий будущего России, который исследователи назвали "Осажденной крепостью". И хотя при таком развитии событий Россия фактически не способна достичь стратегических целей в войне против Украины, Кремлю удастся достичь другой, не менее важной для него цели – сохранить собственную власть.

Правда, за выживание путинского режима придется заплатить самим россиянам. Число погибших на войне к тому времени гарантированно превысит отметку в 1 миллион жизней (сейчас это "всего" 720 тысяч), а огромные средства и в дальнейшем будут направляться на военную промышленность и содержание силовиков, в то время как гражданская инфраструктура и система здравоохранения будут постепенно приходить в упадок. А и без того сложную демографическую ситуацию будут усугублять потери на войне и дальнейший отток из страны квалифицированных работников.

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Пожалуй, больше всех от такого развития событий выиграет Китай. Лишившись значительной части западных рынков, Россия будет все больше зависеть от доброй воли Пекина продолжать фактически монопольно закупать ее нефть и газ, поставлять технологии и помогать обходить санкции. И что меньше альтернатив останется у Москвы, тем более выгодные для себя условия сможет диктовать Китай.

Владимир Путин во время визита в Китай / Фото – Getty Images

Однако, пожалуй, самым неприятным в этом сценарии является то, что в таком состоянии Россия может существовать годами, и не просто существовать, а представлять угрозу для европейского континента.

Именно такой сценарий будущего России исследователи в настоящее время считают наиболее вероятным. Однако если по состоянию на август 2026 года они оценивали его вероятность в 54–59%, то к 2030 году этот показатель снижается до 37–42%.

Ведь для сохранения собственной власти Путину вовсе не обязательно обеспечивать благосостояние россиян. Диктатору достаточно иметь деньги на войну, содержать силовой аппарат и обеспечивать лояльность элит. И хотя перспектива еще как минимум четырех лет войны сама по себе выглядит довольно мрачно, это далеко не самый худший для Украины и Европы сценарий будущего России.

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От "Нового Тилзита" до результатов Крымской войны: как судьба Украины определит будущее России

Согласно второму сценарию исследователей, к 2030 году России все-таки удается каким-то образом нанести стратегическое поражение Украине.

Этот вариант предполагает, что наше государство может потерять еще больше территорий и, хотя формально и сохранит свою независимость, его военный потенциал будет существенно ограничен. Впрочем, на одной только Украине аппетиты Кремля не заканчиваются, и на фоне раздора внутри западного сообщества Москва получает возможность навязать свои условия сосуществования и остальной Европе.

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Владимир Путин наблюдает за военными учениями России / Фото – Getty Images

Неслучайно этот сценарий исследователи назвали "Новым Тильзитом", проведя историческую параллель с событиями начала XIX века. Тогда, в июле 1807 года, после ряда военных поражений российский император Александр I был вынужден заключить мир с Наполеоном на его условиях.

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Французский император фактически получил возможность разделить континент на сферы влияния и диктовать правила политической жизни значительной части Европы. И вот спустя более двух веков в роли Наполеона, по предположению аналитиков, может оказаться уже Владимир Путин.

Смирившись с победой России, часть европейских государств начнет восстанавливать экономические отношения с Москвой, в частности будут сняты санкции с российских энергоносителей. В свою очередь Польша и страны Балтии, утратив уверенность в способности НАТО гарантировать их безопасность, будут вынуждены искать альтернативные способы защиты от российской агрессии. По предположению исследователей, дело может дойти даже до дискуссий о приобретении собственного ядерного оружия.

Для самого же путинского режима такое развитие событий станет настоящим триумфом. Ведь Кремлю удастся доказать россиянам и собственным политическим элитам, что многолетняя война, огромные человеческие потери и экономические трудности в конечном итоге были оправданными и фактически вывели Россию на одну из лидирующих позиций в мире, по крайней мере в качестве мощной военной машины.

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Вероятность такого сценария Кремля к 2030 году исследователи оценивают в 16–19 %. И в значительной степени его реализация будет зависеть не только от успехов российской армии, но и от углубления раздора внутри самого Запада.

Правда, история самого Тилзитского мира демонстрирует, насколько недолговечным может быть такой мировой порядок. Уже через пять лет после его заключения Наполеон и Александр I вновь оказались в состоянии войны. И вряд ли Украина и страны Восточной Европы добровольно смирятся с навязанными Москвой условиями, только что обретут достаточно сил, чтобы их пересмотреть. Поэтому рано или поздно Москву придется снова сжечь.

В истории Российской империи был и совершенно иной, прямо противоположный опыт. В 1856 году Россия потерпела унизительное поражение в Крымской войне, которая открыто продемонстрировала масштабы военной и технологической отсталости империи от ведущих европейских держав. Война, которая должна была укрепить позиции России на международной арене, в конечном итоге обнажила целый ряд внутренних проблем. И хотя империя пережила это поражение, новому императору Александру II пришлось прибегнуть к масштабным внутренним реформам.

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В случае отстранения диктатора единственным легитимным преемником Путина сегодня может стать премьер РФ Михаил Мишустин / Фото – kremlin.ru

Примерно такое развитие событий и предусматривает третий сценарий исследователей, согласно которому война против Украины не только завершится стратегическим поражением России, но и заставит российские элиты задуматься о том, насколько тупиковым оказался путь, на который их государство завел Владимир Путин.

И если в случае победы российским элитам было бы что праздновать и чем гордиться, то в случае поражения им придется срочно искать виновных. Российские силовики и военное командование, которые годами убеждали в необходимости продолжения войны, начнут терять свои позиции. Зато все более весомыми станут аргументы такой себе технократической части российских элит, которая считает экономическую и политическую изоляцию России слишком высокой ценой за имперские амбиции диктатора.

Интересно, что вероятность стратегического поражения России к 2030 году аналитики оценивают примерно на том же уровне, что и вероятность ее победы, – в 16–21%.

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Причем, по мнению аналитиков, даже в таких довольно мрачных обстоятельствах сама путинская система может устоять. Более того, пытаясь компенсировать потерю авторитета российской армии, Кремль может прибегнуть к еще более агрессивному ядерному шантажу Запада.

И если в предыдущих трех сценариях речь шла прежде всего о будущем путинского режима и месте России в мире, то в четвертом под вопросом может оказаться уже само существование российского государства в его нынешнем виде.

Россия на грани распада: как Кремль может потерять контроль над страной

Интересно, что четвертый сценарий будущего России исследователи не связывают ни с революцией, ни с военным переворотом, ни даже с внезапной смертью Владимира Путина. Напротив, на первый взгляд в России 2030 года ничего примечательного не происходит. В Москве по-прежнему работают федеральные органы власти, российские регионы формально подчиняются Кремлю, а на улицах российских городов нет многотысячных протестов.



Российский наместник Чечни Рамзан Кадыров постепенно формирует собственный, отдельный от Кремля силовой аппарат / Фото – Getty Images

Однако за этой иллюзией стабильности скрывается постепенная деградация российского государства. У федерального центра постепенно становится все меньше денег на содержание регионов, местные элиты все чаще игнорируют распоряжения Москвы, а проблемы с выплатой зарплат и работой коммунальных служб становятся повседневным явлением. При этом региональные элиты не стремятся к открытому противостоянию с Кремлем, а просто постепенно учатся выживать без его вмешательства.

Парадоксально, но при таком сценарии санкционное давление на Россию может даже ослабнуть. И не потому, что Кремлю удастся договориться с Западом, а потому, что интерес мира к России как к большой геополитической силе будет постепенно угасать. То есть Россия буквально перестанет представлять для Европы ощутимую угрозу.

Впрочем, ослабление российского государства далеко не все в мире будут воспринимать с откровенным восторгом. Дело в том, что потеря Москвой контроля над регионами может обернуться серьезной проблемой, особенно для соседних стран. Здесь речь идет о расцвете организованной преступности, проблемах с контролем государственных границ и, что больше всего беспокоит западных аналитиков, – неопределенной судьбе российского ядерного арсенала.

При этом никто не может гарантировать, что постепенная деградация российского государства в определенный момент не примет лавинообразный характер. Ведь чем слабее будет становиться власть Кремля, тем сложнее ей будет справляться с каждым последующим внутренним кризисом.

Причем вероятность того, что Москва будет постепенно терять контроль над собственной страной, исследователи оценивают в 23–26% к 2030 году. То есть такое развитие событий они считают даже более реалистичным, чем стратегическую победу или поражение России в войне против Украины.

И именно поэтому, помимо четырех основных сценариев, исследователи допускают и самый радикальный вариант развития событий – стремительный крах всей российской государственности. Например, масштабный валютный кризис может совпасть по времени с борьбой за власть между потенциальными преемниками Путина и открытым противостоянием между различными группами российских силовиков. В таком случае Кремль рискует одновременно потерять контроль над собственным силовым аппаратом и федеральными субъектами.

Танки ЧВК "Вагнер" на улицах неожиданно захваченного боевиками Ростова-на-Дону / Фото – Meduza

Причем первые признаки того, насколько уязвимой может быть путинская вертикаль власти, мир увидел еще летом 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина. Исследователи не исключают повторения подобных событий, однако уже при гораздо менее благоприятных для Кремля обстоятельствах. Правда, вероятность внезапного раскола внутри российского силового аппарата исследователи оценивают лишь в 3–5% по состоянию на 2026 год с небольшим ростом до 8–10% к 2030 году.

В конечном счете, будущее России будет зависеть далеко не только от того, что будет происходить внутри самой России. Не менее важными будут способность Украины противостоять российской агрессии и готовность Запада поддерживать наше государство. Но главная ирония заключается в том, что война, которую Владимир Путин начал, чтобы определить будущее Украины, в конечном итоге может определить будущее самой России.