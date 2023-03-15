Недавно они опробовали и проверяли эффективность тактики малых пехотных волн. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, старший лейтенант Армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Тактики русской армии

В частности, эту тактику испытывали с помощью вагнеровцев, которые живыми волнами штурмовали Бахмут и Соледар. Сейчас уже и российское министерство обороны начало вербовать зэков в тюрьмах вместо ЧВК "Вагнера".

Это говорит о том, что они будут и дальше пытаться реализовывать эту тактику маленьких пехотных штурмовых групп. Они медленно прогрызают украинскую оборону, и Генеральному штабу Украины нужно найти на это какой-то ответ,

– отмечает военный аналитик.

Он подчеркивает, что симметричного ответа здесь нет. Ведь Украина не может так же мобилизовать заключенных и бросать их на штурмы в равнозначном количестве.

"То есть на каждые 50 их людей бросать 50 своих, на каждые 500 их бросать 500 своих, а их 5 тысяч – своих 5 тысяч. Это невозможно – ни с моральной, ни с практической точки зрения", – заявил Игаль Левин.

Игаль Левин о тактиках врага на фронте: смотрите видео

Следовательно, Генеральному штабу ВСУ нужно срочно найти выход из этой ситуации, ведь враг уже имеет ограниченные успехи на бахмутском и авдеевском направлениях.

Они связаны именно с этими пехотными штурмовыми группами. Определенные средства для впечатления этой пехоты на поле боя должны быть немедленно реализованы,

– резюмировал офицер армии обороны Израиля.

Последствия "военных тактик" России

Несмотря на определенное продвижение, тактика пехотных штурмов привела к огромным потерям России в живой силе и не только. По состоянию на утро 15 марта враг потерял:

161 тысячу 520 – личный состав,

3 тысячи 492 единицы – танки,

6 тысяч 799 единиц – боевые бронированные машины,

2 тысячи 528 единиц – артиллерии,

502 единицы – РСЗО.

Напротив тактика артиллерийского вала навредила больше Украине. Благодаря такой "военной тактике" Россия фактически сравняла с землей целый ряд украинских городов:

Изюм (Харьковская область),

Купянск (Харьковская область),

Кременная (Луганская область),

Северодонецк (Луганская область),

Лисичанск (Луганская область),

Попасная (Луганская область),

Мариуполь (Донецкая область),

Волноваха (Донецкая область),

Марьинка (Донецкая область),

Лиман (Донецкая область).

А еще много меньших городов и сел. В настоящее время Изюм, Купянск и Лиман уже освобождены от российской оккупации, хотя жизнь там практически приостановилась. Относительно деоккупации других городов – именно над этим сейчас работают Вооруженные Силы Украины.