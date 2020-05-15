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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Какие убытки несут украинские авиакомпании во время карантина: детали

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Убытки украинских авиакомпании во время карантина2020: сумма
Українські літаки у "Борисполі" чекають на відкриття неба / Фото пресслужба "Борисполя"

Украинские авиаперевозчики ежемесячно теряют примерно 600 – 700 миллионов гривен из-за карантина, введенного в Украине и ряде других мировых стран из-за пандемии коронавируса. Убытки несут и государственные аэропорты.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю інтернет-виданню Букви.

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Там же і лізингові платежі, і персонал, і пілоти отримують зовсім інші зарплати (порівнює з автобусними перевізниками – 24 канал). Тому там у кожної авіакомпанії своя історія, а якщо говорити про всі авіакомпанії, то йдеться про 600 – 700 мільйонів гривень на місяць,
– сказав він про збитки авіаперевізників.

Збитків зазнали й українські державні аеропорти. Криклій навів приклади.

Втрати аеропортів внаслідок консервації:

  • Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького – збитки становлять 40 мільйонів гривень;
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – понад 100 мільйонів гривень.

"Якщо говорити про державні підприємства, то в нас нульові надходження до Украероруху, який здійснює авіанавігаційне обслуговування. У них там 200 мільйонів фонд заробітної плати та адмінвитрати. По авіабезпеці у них трошки краща ситуація, бо був певний запас", – додав Криклій.

Зверніть увагу! Для підтримки авіаційної галузі український уряд планує компенсувати українським авіакомпаніям половину вартості квитків за здійснені евакуаційні рейси.

"У нас ідеться приблизно про 100 мільйонів гривень, які мають бути виплачені всім перевізникам пропорційно до кількості чартерів, які вони здійснили – там і МАУ, і SkyUp, і "Роза Вітрів", і Bravo, і "Азур". Всі вони подали рахунки, і з резервного фонду це все компенсується. Поки нічого не виплачено", – додав Криклій.

Чому українські авіаперевізники зазнають збитків? Через карантин та закриті кордони України і низки інших світових держав. Зокрема, з 12 березня в Україні діє суворий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі. В його рамках було припинене міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення, а згодом і внутрішні перевезення пасажирів.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости политики Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Карантин в Украине 2020 авиация
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