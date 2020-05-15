Яких збитків зазнають українські авіакомпанії під час карантину: деталі

Українські авіаперевізники щомісяця втрачають приблизно 600 – 700 мільйонів гривень через карантин, введений в Україні та низці інших світових країн через пандемію коронавірусу. Збитків зазнають і державні аеропорти.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю інтернет-виданню Букви.

До теми Коли відновлять польоти всередині України і за кордон

Там же і лізингові платежі, і персонал, і пілоти отримують зовсім інші зарплати (порівнює з автобусними перевізниками – 24 канал). Тому там у кожної авіакомпанії своя історія, а якщо говорити про всі авіакомпанії, то йдеться про 600 – 700 мільйонів гривень на місяць,

– сказав він про збитки авіаперевізників.

Збитків зазнали й українські державні аеропорти. Криклій навів приклади.

Втрати аеропортів внаслідок консервації:

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького – збитки становлять 40 мільйонів гривень;

імені Данила Галицького – збитки становлять 40 мільйонів гривень; Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – понад 100 мільйонів гривень.

"Якщо говорити про державні підприємства, то в нас нульові надходження до Украероруху, який здійснює авіанавігаційне обслуговування. У них там 200 мільйонів фонд заробітної плати та адмінвитрати. По авіабезпеці у них трошки краща ситуація, бо був певний запас", – додав Криклій.

Зверніть увагу! Для підтримки авіаційної галузі український уряд планує компенсувати українським авіакомпаніям половину вартості квитків за здійснені евакуаційні рейси.

"У нас ідеться приблизно про 100 мільйонів гривень, які мають бути виплачені всім перевізникам пропорційно до кількості чартерів, які вони здійснили – там і МАУ, і SkyUp, і "Роза Вітрів", і Bravo, і "Азур". Всі вони подали рахунки, і з резервного фонду це все компенсується. Поки нічого не виплачено", – додав Криклій.

Чому українські авіаперевізники зазнають збитків? Через карантин та закриті кордони України і низки інших світових держав. Зокрема, з 12 березня в Україні діє суворий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19 у світі. В його рамках було припинене міжнародне авіа-, залізничне та автобусне сполучення, а згодом і внутрішні перевезення пасажирів.