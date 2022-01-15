С начала вакцинальной кампании прививки сделали 14,972 млн украинцев. 14 971 998 из них получили по меньшей мере одну дозу, а 14 240 830 – две.

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Тем временем 8 639 вакцинированных сделали дополнительную дозу, а 87 196 – бустерную. В общей сложности в стране провели 29 309 322 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 498 134,

Coronavac – 4 845 771,

AstraZeneca – 1 628 313,

Moderna – 1 491 915,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Суточная статистика

Вчера, 14 января, против коронавируса вакцинировались 90 817 человек. 30 498 из них получили первую дозу препарата, а 43 127 – вторую. В то же время еще 659 вакцинированных получили дополнительную дозу, а 16 533 – бустерную.

Прививка проводилась 831 мобильной бригадой по иммунизации, в 3 298 пунктах вакцинации и 443 центрах вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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