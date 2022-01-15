Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 14 972 000 українців. 14 971 998 з них отримали щонайменше одну дозу, а 14 240 830 – обидві.

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Тим часом 8 639 вакцинованих зробили додаткову дозу, а 87 196 – бустерну. Загалом в країні провели 29 309 322 щеплення.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 498 134,

Coronavac – 4 845 771,

AstraZeneca – 1 628 313,

Moderna – 1 491 915,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Добова статистика

Вчора, 14 січня, проти коронавірусу вакцинувалися 90 817 людей. 30 498 з них отримали першу дозу препарату, а 43 127 – другу. Натомість ще 659 вакцинованих отримали додаткову дозу, а 16 533 – бустерну.

Щеплення проводилось 831 мобільною бригадою з імунізації, у 3 298 пунктах щеплення та 443 центрах вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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