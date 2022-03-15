Так, 583 281 миллион гривен, который был предусмотрен на реализацию культурных проектов в 2022 году, перейдут на обеспечение нужд ВСУ для противодействия агрессии со стороны России.

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Грантовый сезон приостановили

Грантовый сезон в 2022 году приостановили до окончательной победы над российскими оккупационными войсками.

Вскоре Культурный фонд свяжется с грантополучателями, проекты которых прошли технический отбор, а также с экспертами, которые оценивают проекты и разъяснит дальнейшие шаги совместной работы.

В то же время Украинский культурный фонд продолжает свою работу по борьбе с российской агрессией, поддержкой наших защитников. Держимся вместе, никого не бросаем на произвол судьбы и продолжаем защищать страну каждый на своем фронте,

– рассказал исполнительный директор УКФ Владислав Берковский.

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