Так, 583 281 мільйон гривень, який був передбачений на реалізацію культурно-мистецьких проєктів у 2022 році, перейдуть на забезпечення потреб ЗСУ для протидії агресії з боку Росії.

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Грантовий сезон призупинили

Грантовий сезон у 2022 році призупинили до остаточної перемоги над російськими окупаційними військами.

Незабаром Культурний фонд зв'яжеться з грантоотримувачами, проєкти яких пройшли технічний відбір, а також з експертами, які оцінюють проєкти й роз'яснить подальші кроки спільної роботи.

Водночас Український культурний фонд продовжує свою роботу щодо боротьби з російською агресією, підтримкою наших захисників. Тримаємося разом, нікого не кидаємо напризволяще та продовжуємо боронити країну кожен на своєму фронті,

– розповів виконавчий директор УКФ Владислав Берковський.

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