Какие адские испытания преодолевают солдаты во время обучения: впечатляющие фото и видео
Полигон стал основным местом подготовки рекрутов, а 15-километровые марш-броски – нормой. С каждым днем интенсивность занятий возрастает. И даже дождь – это не помеха.
На полигоне в Житомире курсанты впервые пытались идти боевым порядком. До настоящих десантников им еще далеко, но для того они и пришли – учиться.
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"Наша задача следить, чтобы подразделение не попало в засаду или еще что-то тому подобное. Пока все хорошо, и еще все живы", – рассказал рекрут Алексей Чубашев.
Учения на полигоне
Условную засаду солдаты ликвидировали. После этого группе нужно было преодолеть новое препятствие. Инструкторы дали вводную, а дозорные должны были передать информацию остальным подразделениям. Как оказалось, заминировано было все, кроме лужи.
Испытания в воде
Солдат постоянно должен быть готов ко всему. Для того, чтобы в реальном бою смело и решительно решать все проблемы, которые будут возникают во время выполнения заданий,
– пояснил командир взвода Богдан Красько.
"Чем им труднее здесь будет, тем им будет легче там. Здесь нет жалости к какому-то бойцу, здесь есть понимание того, что ему нужно дать, какие навыки и умения. Чтобы он в дальнейшем выполнил задачу и сохранил свою жизнь и здоровье", – сказал заместитель начальника 199 учебного центра ДШВ Владислав Заиц.
Рекрут
У меня свой подход к личному составу. В первую очередь, чтобы они остались здесь живые, а также в своих боевых частях. А также это уважение их ко мне, к командирам, к сержантам. Это самое главное. Потому что, когда есть уважение, то ты готов отдавать людям всего себя,
– объяснил сержант-инструктор Олег Ковальчук.
Один из солдат во время обучения оказался очень недоволен водными процедурами, а потому решил поучить инструктора, как именно ему выполнять свою работу. И получил суровое наказание за это.
Наказание для солдата
"Слава Богу, что у инструктора было хорошее настроение и вместе с тем курсантом не качался весь курс", – сказал рекрут Алексей Чубашев.
В любом состоянии, в любом месте ты должен уважать своего старшего начальника. В этом случае – инструктора,
– отметил Чубашев.
Главная цель научить курсантов беспрекословно слушать командира. В реальном бою – это может спасти им жизнь.
Все мокрое насквозь. Абсолютно. В ботинках куча воды. Бронежилет стал в пять раз больше. Я четко чувствую на спине этот кусок холодного металла, который может защитить от пули противника,
– поделился впечатлениями рекрут.
Время испытаний - это значительно жестче раздраженного инструктора или водных процедур.
Танк - это самое страшное оружие. Если увидите танк в бою, я вам клянусь, вы все очень напугаетесь,
– объяснил инструктор.
Какие еще испытания прошли солдаты – смотрите в программе.
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