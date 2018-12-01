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      Какие адские испытания преодолевают солдаты во время обучения: впечатляющие фото и видео

      Рекрут.UA. Десант 91 Читати новину українською

      Полигон стал основным местом подготовки рекрутов, а 15-километровые марш-броски – нормой. С каждым днем интенсивность занятий возрастает. И даже дождь – это не помеха.

      На полигоне в Житомире курсанты впервые пытались идти боевым порядком. До настоящих десантников им еще далеко, но для того они и пришли – учиться.

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      "Наша задача следить, чтобы подразделение не попало в засаду или еще что-то тому подобное. Пока все хорошо, и еще все живы", – рассказал рекрут Алексей Чубашев.

      солдати
      Учения на полигоне

      Условную засаду солдаты ликвидировали. После этого группе нужно было преодолеть новое препятствие. Инструкторы дали вводную, а дозорные должны были передать информацию остальным подразделениям. Как оказалось, заминировано было все, кроме лужи.

      солдати
      Испытания в воде

      Солдат постоянно должен быть готов ко всему. Для того, чтобы в реальном бою смело и решительно решать все проблемы, которые будут возникают во время выполнения заданий,
      – пояснил командир взвода Богдан Красько.

      "Чем им труднее здесь будет, тем им будет легче там. Здесь нет жалости к какому-то бойцу, здесь есть понимание того, что ему нужно дать, какие навыки и умения. Чтобы он в дальнейшем выполнил задачу и сохранил свою жизнь и здоровье", – сказал заместитель начальника 199 учебного центра ДШВ Владислав Заиц.

      солдати
      Рекрут

      У меня свой подход к личному составу. В первую очередь, чтобы они остались здесь живые, а также в своих боевых частях. А также это уважение их ко мне, к командирам, к сержантам. Это самое главное. Потому что, когда есть уважение, то ты готов отдавать людям всего себя,
      – объяснил сержант-инструктор Олег Ковальчук.

      Один из солдат во время обучения оказался очень недоволен водными процедурами, а потому решил поучить инструктора, как именно ему выполнять свою работу. И получил суровое наказание за это.

      солдати
      Наказание для солдата

      "Слава Богу, что у инструктора было хорошее настроение и вместе с тем курсантом не качался весь курс", – сказал рекрут Алексей Чубашев.

      В любом состоянии, в любом месте ты должен уважать своего старшего начальника. В этом случае – инструктора,
      – отметил Чубашев.

      Главная цель научить курсантов беспрекословно слушать командира. В реальном бою – это может спасти им жизнь.

      Все мокрое насквозь. Абсолютно. В ботинках куча воды. Бронежилет стал в пять раз больше. Я четко чувствую на спине этот кусок холодного металла, который может защитить от пули противника,
      – поделился впечатлениями рекрут.

      Время испытаний - это значительно жестче раздраженного инструктора или водных процедур.

      Танк - это самое страшное оружие. Если увидите танк в бою, я вам клянусь, вы все очень напугаетесь,
      – объяснил инструктор.

      Какие еще испытания прошли солдаты – смотрите в программе.

      Теги: Вооруженные Силы Украины Оружие Война на Донбассе Новости Украины Рекрут.UA. Десант Операция Объединенных сил война
      Источник: 24 канал
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