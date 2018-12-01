Які пекельні випробування долають солдати під час навчання: вражаючі фото та відео

Полігон став основним місцем підготовки рекрутів, а 15-ти кілометрові марш-кидки – нормою. З кожним днем інтенсивність занять зростає. І навіть дощ – це не завада.

На полігоні у Житомирі курсанти вперше намагалися йти бойовим порядком. До справжніх десантників їм ще далеко, але для того вони й прийшли – вчитися.

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"Наше завдання стежити, щоб підрозділ не потрапив в засідку чи ще щось тому подібне. Поки все добре, і ще всі живі", – розповів рекрут Олексій Чубашев.



Навчання на полігоні

Умовну засідку солдати ліквідували. Після цього групі потрібно було подолати нову перешкоду. Інструктори дали ввідну, а дозорні мали передати інформацію решті підрозділу. Як виявилось, заміновано було усе, окрім калюжі.



Випробування у воді

Солдат постійно має бути готовий до всього. Для того, аби в реальному бою сміливо і рішуче розв'язувати всі проблеми, які будуть виникають під час виконання завдань,

– пояснив командир взводу Богдан Красько.

"Чим їм важче тут буде, тим їм буде легше там. Тут немає жалості до бійця якогось, тут є розуміння того, що йому потрібно дати, які навички та вміння. Аби він надалі виконав завдання і зберіг своє життя, і здоров'я", – сказав заступник начальника 199 навчального центру ДШВ Владислав Заїць.



Рекрут

В мене свій підхід до особового складу. В першу чергу, щоб вони лишились тут живі, а також у своїх бойових частинах. А також це повага їхня до мене, до командирів, до сержантів. Це найголовніше. Тому що, коли є повага, то ти готовий віддавати людям всього себе,

– пояснив сержант-інструктор Олег Ковальчук.

Один із солдатів під навчання виявився дуже невдоволений водними процедурами, а тому вирішив повчити інструктора, як саме йому виконувати свою роботу. І отримав суворе покарання за це.



Покарання для солдата

"Дякувати Богу, що в інструктора був хороший настрій і разом з тим курсантом не качався увесь курс", – сказав рекрут Олексій Чубашев.

В будь-якому стані, в будь-якому місці ти маєш поважати свого старшого начальника. В цьому випадку – інструктора,

– зазначив Чубашев.

Головна мета навчити курсантів беззаперечно слухати командира. У реальному бою – це може врятувати їм життя.

Все мокре наскрізь. Абсолютно. В черевиках купа води. Бронежилет став в п'ять разів тяжчим. Я чітко відчуваю на спині цей шмат холодного металу, який має захистити від кулі противника,

– поділився враженнями рекрут.

Час випробувань – це значно жорстокіше за роздратованого інструктора чи водні процедури.

Танк – це найстрашніша зброя. Якщо побачите танк в бою, я вам клянуся, ви всі дуже налякаєтесь,

– пояснив інструктор.

Які ще випробування пройшли солдати – дивіться у програмі.