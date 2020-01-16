Какие авиакомпании в Украине осуществили больше всего рейсов в 2019: впечатляющая статистика

Государственное предприятие "Украэрорух" исследовало, какие авиакомпании осуществляли больше всего рейсов в и из Украины. В первой тройке оказалась украинская авиакомпания и две иностранных.

Как отметили на сайте "Украэроруха", чаще всего рейсы осуществляла авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

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На второй строчке рейтинга оказалась турецкая авиакомпания Turkish Airlines, а закрыл тройку лидеров венгерский лоукостер Wizz Air.

Какие авиакомпании в Украине осуществили больше всего рейсов в 2019 году

За 2019 год авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов. Но даже несмотря на лучший показатель, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Турецкие авиалинии совершили 33 716 рейсов, а Wizz Air – 20 944.

Всего за 2019 год "Украэрорух" обслужил примерно 335 500 рейсов. Это на 11,5% превысило результат 2018 года. Почти 110 тысяч рейсов выполнили украинские авиакомпании, а 225,6 тысячи – иностранные.