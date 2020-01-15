Які авіакомпанії в Україні здійснили найбільше рейсів за 2019 рік: вражаюча статистика

Державне підприємство "Украерорух" дослідило, які авіакомпанії здійснювали найбільше рейсів до та з України. У першій трійці опинилася українська авіакомпанія та дві іноземні.

Як зазначили на сайті "Украероруху", найчастіше рейси здійснювала авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

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На другій сходинці рейтингу опинилася турецька авіакомпанія Turkish Airlines, а закрив трійку лідерів угорський лоукостер Wizz Air.



Які авіакомпанії в Україні здійснили найбільше рейсів за 2019 рік

За 2019 рік авіакомпанія МАУ виконала 58772 рейсів. І навіть попри найкращий показник, це на 4,7% менше ніж у 2018 році. Турецькі авіалінії здійснили 33716 рейсів, а Wizz Air – 20944.

Загалом за 2019 рік "Украерорух" обслужив приблизно 335,5 тисяч рейсів. Це на 11,5% перевищило результат 2018 року. Майже 110 тисяч рейсів виконали українські авіакомпанії, а 225,6 тисячі – іноземні.