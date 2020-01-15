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      Які авіакомпанії в Україні здійснили найбільше рейсів за 2019 рік: вражаюча статистика

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      Які авіакомпанії в Україні здійснили найбільше рейсів за 2019 рік / www.uvidpustku.com

      Державне підприємство "Украерорух" дослідило, які авіакомпанії здійснювали найбільше рейсів до та з України. У першій трійці опинилася українська авіакомпанія та дві іноземні.

      Як зазначили на сайті "Украероруху", найчастіше рейси здійснювала авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

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      На другій сходинці рейтингу опинилася турецька авіакомпанія Turkish Airlines, а закрив трійку лідерів угорський лоукостер Wizz Air.


      Які авіакомпанії в Україні здійснили найбільше рейсів за 2019 рік

      За 2019 рік авіакомпанія МАУ виконала 58772 рейсів. І навіть попри найкращий показник, це на 4,7% менше ніж у 2018 році. Турецькі авіалінії здійснили 33716 рейсів, а Wizz Air – 20944.

      Загалом за 2019 рік "Украерорух" обслужив приблизно 335,5 тисяч рейсів. Це на 11,5% перевищило результат 2018 року. Майже 110 тисяч рейсів виконали українські авіакомпанії, а 225,6 тисячі – іноземні. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Статистика авіація МАУ Wizz Air
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