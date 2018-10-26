Какие бюрократические муки приходится выдерживать иностранцам, чтобы трудоустроиться в Украине

Сейчас иностранцев, приехавших к нам на заработки, 14 тысяч. Они – на главных государственных должностях. А еще возглавляют компании и даже работают в детских садах. Однако, устроиться на работу профессионалам из-за границы, как оказалось, непросто. И каждый год они должны пройти круги ада, чтобы им продлили разрешение работать.

Американка Натали учит украинских детей смешивать цвета. Это элемент арт-терапии. Она дипломированная специалистка, окончила престижный университет в США.

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Натали, в частности, занималась с детьми с инвалидностью

"Такого уровня специалистов среди украинцев я не находила", – сказала основательница детского центра Алена Егорова, у которой иностранка проработала год.

Но сейчас Натали вынуждена находиться в Венгрии. Ведь Украину ее попросили покинуть. Из-за бюрократических процедур и путаницы не смогла вовремя продлить разрешения на трудоустройство. И это проблема, с которой сталкиваются почти все иностранцы. В частности, из-за того, что нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, противоречат друг другу.

Несогласованность по срокам, несогласованность по документам, несогласованность по ряду процедурных вопросах вылилась в то, что человек не всегда мог найти полный перечень документов, которые необходимо подавать. Человек не всегда мог найти электронную очередь,

– отметила заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

Когда же Натали с препятствиями оформила разрешение на трудоустройство, времени на продление еще одного важного документа – вида на жительство – не осталось.

"Какие бы ни были причины для задержки – авария, болезнь, экстренная конференция зарубежная – никого это не интересует. Ты должен лично явиться за 15 дней до окончания срока действия вида", – рассказала Алена Егорова.

Поэтому работодатели просят упростить процедуру продления. Например, чтобы ежегодно не подавать те же документы. Сейчас, говорят в Государственной службе занятости, и так требуют их меньше, чем раньше.

Сейчас система упрощена. Проблемы возникают, если работодатель подал недостоверную информацию, только в таких случаях будут отказы,

– уверяет заместитель председателя Государственной службы занятости Роман Криган.

Или же вообще автоматически продлевать разрешение. Такую идею предлагают работодатели. Однако в период, когда в стране идет война и россияне одни из лидеров среди тех, кто посещает Украину, в Миграционной службе не пойдут на этот шаг.

"Вопрос, во-первых, безопасности. Во-вторых, контроля. Иностранцы – это стратегический вопрос для государства, для любого государства. Ни в одном государстве не предусмотрено автоматической пролонгации таких документов", – подчеркнул начальник управления коммуникаций Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Эксперты говорят: специалисты из развитых стран далеко не всегда хотят ехать в Украину работать. А те, кто решается, не выдерживают борьбы с бюрократией. Натали скорее исключение, ведь хочет вернуться в украинский детский сад. Несмотря на то, что ее заставили сдать вид, покинуть страну в течение недели и пройти снова круги ада, чтобы еще раз оформить документы. Эту проблему могут решить депутаты. Ведь готовят законопроекты, которые должны облегчить трудоустройство иностранцев в Украине.