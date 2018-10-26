Які бюрократичні тортури доводиться витримувати іноземцям, аби працевлаштуватись в Україні

Зараз іноземців, які приїхали до нас на заробітки, 14 тисяч. Вони – на головних державних посадах. А ще очолюють компанії і навіть працюють у дитячих садках. Однак, влаштувати на роботу професіоналам з-за кордону, як виявилося непросто. І щороку вони мають пройти кола пекла, аби їм продовжили дозвіл працювати.

Американка Наталі навчає українських дітей змішувати кольори. Це елемент арт-терапії. Вона дипломована спеціалістка, закінчила престижний університет у США.

Читайте також: На Київщині чоловік тримав у рабстві 28 в'єтнамців



Наталі, зокрема, займалась з дітьми з інвалідністю

"Такого рівня спеціалістів серед українців я не знаходила", – сказала засновниця дитячого центру Альона Єгорова, у якої іноземка пропрацювала рік.

Але зараз Наталі змушена перебувати в Угорщині. Адже Україну її попросили покинути. Через бюрократичні процедури і плутанину не змогла вчасно подовжити дозволи на працевлаштування. І це проблема, з якої зіштовхуються майже всі іноземці. Зокрема, через те, що нормативно-правові акти, які регулюють питання, суперечать один одному.

Неузгодженість по строках, неузгодженість по документах, неузгодженість по певних процедурних питаннях вилилась у те, що людина не завжди могла знайти повний перелік документів, які необхідно подавати. Людина не завжди могла знайти електронну чергу,

– зазначила заступниця директора Європейської бізнес асоціації Світлана Михайловська.

Коли ж Наталі з перешкодами оформила дозвіл на працевлаштування, часу на подовження ще одного важливого документа – посвідки на проживання – не залишилося.

"Які б не були причини для затримки – аварія, хвороба, екстрена конференція закордонна – нікого це не цікавить. Ти маєш особисто з'явитися за 15 днів до закінчення строку дії посвідки", – розповіла Альона Єгорова.

Тому працедавці просять спростити процедуру продовження. Наприклад, аби щороку не подавати ті самі документи. Зараз, виправдовуються у Державній службі зайнятості, і так вимагають їх менше, ніж раніше.

Зараз система спрощена. Проблеми виникають, якщо роботодавець подав недостовірну інформацію, тільки в таких випадках будуть відмови,

– запевняє заступник голови Державної служби зайнятості Роман Криган.

Або ж взагалі автоматично подовжувати дозвіл. Таку ідею пропонують працедавці. Проте в період, коли в країні йде війна і росіяни одні з лідерів серед тих, хто відвідує Україну, в Міграційній службі не підуть на цей крок.

"Питання, по-перше, безпеки. По-друге, контролю. Іноземці – це стратегічне питання для держави, для будь-якої держави. В жодній державі не передбачено автоматичної пролонгації таких документів", – наголосив начальник управління комунікацій Державної міграційної служби Сергій Гунько.

Експерти кажуть: спеціалісти з розвинених країн далеко не завжди хочуть їхати в Україну працювати. А ті, хто наважується, не витримують боротьби з бюрократією. Наталі радше виняток, адже хоче повернутися в український дитячий садок. Попри те, що її змусили здати посвідку, покинути країну впродовж тижня і пройти знову кола пекла, аби ще раз оформити документи. Цю проблему зараз можуть вирішити депутати. Адже готують законопроекти, які мають полегшити працевлаштування іноземців в Україні.