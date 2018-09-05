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Каковы главные угрозы трудовой миграции: мнение психолога

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Из Украины на заработки уезжает все больше граждан
Из Украины на заработки уезжает все больше граждан / Ровенская область онлайн

Трудовая миграция – реальная угроза, прежде всего, разрушающимся семьям. Особенно страдают дети. Это реальная психологическая, социальная угроза для страны и нации. Сами трудовые мигранты подвергают себя риску.

Такое мнение 24 канала выразила психолог, психоаналитик Наталья Кухтина.

Более подробно о трудовой миграции в материале: Трудовая миграция: почему украинцы уезжают из страны и как их вернуть?

По словам специалиста, украинцы выезжают за границу на заработки от безысходности, потому что не могут найти дома достойную работу. Многие из них принимают такое решение, послушав знакомых и воспринимают внешние факторы жизни за границей за реальность.

Трудовые мигранты не представляют, что попадают на территорию полного соблюдения закона. И сразу подвергают себя риску, в частности, заключая непроверенные контракты. Они идут на непонятные работы и очень трудно там работают. Работники страдают, поскольку попадают в чуждую культурную среду, где свои традиции, правила, религия, другой язык. Это среда их не принимает, а аккумулироваться туда они не могут, ибо не знают истории, культуры, языка,
– замечает Наталья Кухтина.

В то же время, подчеркивает психолог, хотя трудовые мигранты получают значительно больше, чем в Украине, материально решают свою задачу, но цена вопроса выше денег. Это развод, потерянные семьи, поломанные жизни детей.

"Дети трудовых мигрантов чувствуют себя брошенными и не любимыми, у них формируется комплекс одинокого человека. Когда они вырастают, то переносят бессознательную месть на других. Или проявляют агрессию, или пытаются подстроиться под всех людей, как жертвы, чтобы получить внимание, любовь и одобрение. Оба варианта развития отношений очень плохие. Самое страшное, что у них не сформирована модель семьи", – отмечает специалист.

По словам Кухтиной, они хотят, но не могут построить семью, поскольку не знают, как. Даже когда у них появляется семья, то начинаются уже проблемы с их детьми. Осуществляется перенос – эта проблема мультиплицируется, что очень опасно для нации.

По убеждению эксперта, для решения проблемы трудовых мигрантов нужно разработать государственные или социальная программы психологической подготовки тех, кто хочет выехать на заработки.

Когда человек, который собирается за границу на заработки, получит профессиональную информацию – юридическую, социологическую, культурологическую – не от друга или подруги – то очень хорошо подумает, есть ли смысл ехать,
– подчеркнула Наталья Кухтина.

Напомним, Украина входит в топ-10 стран-доноров мигрантов в мире. По данным Центра экономической стратегии, более 4 млн украинцев (эксперты говорят почти 5) являются трудовыми мигрантами, то есть выезжают работать за границу (то есть около 16% трудоспособного населения). Одновременно за границей находятся около 2,6-2,7 млн человек.

Согласно опросу, проведенному 24 каналом, больше всего украинцы боятся, что разлука с родными и особенно детьми нанесет им психологическую травму – так считают 47% читателей сайта 24 канала. Еще 43% считают такую работу рискованной. И только 10% не хотят работать за границей, так как там дороже жизнь.

Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане
Источник: 24 канал
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