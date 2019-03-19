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      Какие города самые дорогие и самые дешевые в мире

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      Сингапур – один из самых дорогих городов мира
      Сингапур – один из самых дорогих городов мира / Фото из открытых источников

      Самыми дорогими городами мира стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.

      Впервые за 30 лет рейтинга журнала The Economist первую позицию самых дорогих заняли сразу три города.

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      Исследователи отслеживают, как цены меняются со временем. Их сравнивают со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.

      Самые дорогие города мира:

      Сингапур, Париж, Гонконг

      Цюрих

      Женева

      Осака

      Сеул

      Копенгаген

      Нью-Йорк

      Тель-Авив

      Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.

      Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.

      Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

      Самые дешевые города мира:

      Каракас (Венесуэла)

      Дамаск (Сирия)

      Ташкент (Узбекистан)

      Алматы (Казахстан)

      Бангалор (Индия)

      Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия)

      Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия)

      Нью-Дели (Индия)

      К слову, в Париже улица Rue Cremieux стала хитом в Instagram. Именно поэтому местные жители призывают городской совет ограничить к ней доступ на определенные часы.

      blog_ava
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      Теги: рейтинги Социологическое исследование Деньги Путешествия
      Источник: 24 Канал
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