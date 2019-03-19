Какие города самые дорогие и самые дешевые в мире
Самыми дорогими городами мира стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.
Впервые за 30 лет рейтинга журнала The Economist первую позицию самых дорогих заняли сразу три города.
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Исследователи отслеживают, как цены меняются со временем. Их сравнивают со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.
Самые дорогие города мира:
Сингапур, Париж, Гонконг
Цюрих
Женева
Осака
Сеул
Копенгаген
Нью-Йорк
Тель-Авив
Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.
Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.
Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.
Самые дешевые города мира:
Каракас (Венесуэла)
Дамаск (Сирия)
Ташкент (Узбекистан)
Алматы (Казахстан)
Бангалор (Индия)
Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия)
Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия)
Нью-Дели (Индия)
К слову, в Париже улица Rue Cremieux стала хитом в Instagram. Именно поэтому местные жители призывают городской совет ограничить к ней доступ на определенные часы.