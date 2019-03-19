Какие города самые дорогие и самые дешевые в мире

Самыми дорогими городами мира стали Париж, Гонконг и Сингапур, а самым дешевым – город Каракас в Венесуэле. Рейтинг составляют по ценам на базовые услуги в 133 городах мира.

Впервые за 30 лет рейтинга журнала The Economist первую позицию самых дорогих заняли сразу три города.

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Исследователи отслеживают, как цены меняются со временем. Их сравнивают со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.

Самые дорогие города мира:

Сингапур, Париж, Гонконг

Цюрих

Женева

Осака

Сеул

Копенгаген

Нью-Йорк

Тель-Авив

Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года. Только цены на алкоголь, табак и транспорт в Париже примерно одинаковые с другими европейскими городами.

Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить 119 долларов, в швейцарском Цюрихе – 73 доллара, а в японской Осаке – 53 доллара.

Самым дешевым из 133 городов стал Каракас, расположенный в Венесуэле. Чашечка кофе в Каркасе в конце декабря стоила 62 цента, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

Самые дешевые города мира:

Каракас (Венесуэла)

Дамаск (Сирия)

Ташкент (Узбекистан)

Алматы (Казахстан)

Бангалор (Индия)

Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия)

Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия)

Нью-Дели (Индия)

К слову, в Париже улица Rue Cremieux стала хитом в Instagram. Именно поэтому местные жители призывают городской совет ограничить к ней доступ на определенные часы.