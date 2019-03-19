11:32
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Які найдорожчі та найдешевші міста у світі

      268 Читать новость на русском
      Сінгапур – одне з найдорожчих міст світу
      Сінгапур – одне з найдорожчих міст світу / Фото з відкритих джерел

      Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур, а найдешевшим – місто Каракас у Венесуелі. Рейтинг складають за цінами на базові послуги у 133 містах світу.

      Уперше за 30 років рейтингу журналу The Economist першу позицію найдорожчих посіли одразу три міста.

      Читайте також: Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників

      Дослідники відстежують, як ціни змінюються з часом. Їх порівнюють з вартістю проживання у Нью-Йорку, який слугує певним орієнтиром для рейтингу.

      Найдорожчі міста світу:

      Сінгапур, Париж, Гонконг

      Цюрих

      Женева

      Осака

      Сеул

      Копенгаген

      Нью-Йорк

      Тель-Авів

      Париж постійно потрапляє до першої десятки найдорожчих міст з 2003 року. Лише ціни на алкоголь, тютюн і транспорт у Парижі приблизно однакові з іншими європейськими містами.

      Згідно з даними рейтингу, зробити стрижку у французькому Парижі жінці в середньому коштуватиме 119 доларів, у швейцарському Цюриху – 73 долари, а в японській Осаці – 53 долари.

      Найдешевшим з 133 міст став Каракас, розташований у Венесуелі. Філіжанка кави у Каркасі наприкінці грудня коштувала 62 центи, а більшу частину 2018 року сягала половини цієї суми.

      Найдешевші міста світу:

      Каракас (Венесуела)

      Дамаск (Сирія)

      Ташкент (Узбекистан)

      Алмати (Казахстан)

      Банґалор (Індія)

      Карачі (Пакистан), Лагос (Нігерія)

      Буенос-Айрес (Аргентина), Ченнаї (Індія)

      Нью-Делі (Індія)

      До слова, у Парижі вулиця Rue Cremieux стала хітом в Instagram. Саме тому місцеві жителі закликають міську раду обмежити доступ до неї на певні години.

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      41915
      Теги: Подорожі Гроші Соціологічне дослідження Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сьогодні , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 5
      Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      сьогодні , 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      Оксана Вербіцька 4359
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      278
      10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      сьогодні , 11:00 10 віршів Ліни Костенко, які не залишать вас байдужим
      9209
      Як прикрасити будинок до дня народження: прості поради
      сьогодні , 10:01 Як прикрасити будинок до дня народження: прості поради
      178
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук