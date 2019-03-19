Які найдорожчі та найдешевші міста у світі
Найдорожчими містами світу стали Париж, Гонконг і Сінгапур, а найдешевшим – місто Каракас у Венесуелі. Рейтинг складають за цінами на базові послуги у 133 містах світу.
Уперше за 30 років рейтингу журналу The Economist першу позицію найдорожчих посіли одразу три міста.
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Дослідники відстежують, як ціни змінюються з часом. Їх порівнюють з вартістю проживання у Нью-Йорку, який слугує певним орієнтиром для рейтингу.
Найдорожчі міста світу:
Сінгапур, Париж, Гонконг
Цюрих
Женева
Осака
Сеул
Копенгаген
Нью-Йорк
Тель-Авів
Париж постійно потрапляє до першої десятки найдорожчих міст з 2003 року. Лише ціни на алкоголь, тютюн і транспорт у Парижі приблизно однакові з іншими європейськими містами.
Згідно з даними рейтингу, зробити стрижку у французькому Парижі жінці в середньому коштуватиме 119 доларів, у швейцарському Цюриху – 73 долари, а в японській Осаці – 53 долари.
Найдешевшим з 133 міст став Каракас, розташований у Венесуелі. Філіжанка кави у Каркасі наприкінці грудня коштувала 62 центи, а більшу частину 2018 року сягала половини цієї суми.
Найдешевші міста світу:
Каракас (Венесуела)
Дамаск (Сирія)
Ташкент (Узбекистан)
Алмати (Казахстан)
Банґалор (Індія)
Карачі (Пакистан), Лагос (Нігерія)
Буенос-Айрес (Аргентина), Ченнаї (Індія)
Нью-Делі (Індія)
До слова, у Парижі вулиця Rue Cremieux стала хітом в Instagram. Саме тому місцеві жителі закликають міську раду обмежити доступ до неї на певні години.