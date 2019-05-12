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      Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными: рейтинг за апрель

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      Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными
      Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными / www.pinterest.com

      За апрель 2019 года украинские авиакомпании увеличили показатель своей пунктуальности. При общем количестве рейсов 4099 пунктуальность составляет 86,9%. К слову, это на 0,7% лучше результатов марта 2019.

      Как заявили в Министерстве инфраструктуры Украины, иностранные перевозчики ухудшили свой показатель на 1,7%. Поэтому их пунктуальность вылетов из аэропортов Украины оценивается в 85,4% при общем количестве вылетов 2 954.

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      Первое место среди самых пунктуальных авиакомпаний заняла "Мотор Сич". 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила вовремя и без задержек. Второе и третье место с показателями 92,6% и 88,9% занимают "Роза Ветров" и Yanair. А вот крупнейшая авиакомпания страны МАУ вовремя выполнила 88,8% рейсов. Худшим результатом пунктуальности отметилась авиакомпания "Джонника". Самолеты этой авиакомпании вовремя совершили только 62,5% полетов.

      Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній
      Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний

      Что касается иностранных компаний, то наилучшими показателями своевременных вылетов могут похвастаться Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air и Tarom. Все они не задержали ни одного рейса в апреле.


      Пунктуальность зарубежных авиакомпаний

      К слову, в рейтинге выполненным по расписанию считался рейс, если отправление совершено с отклонением от графика не более, чем на 15 минут.

      Стоит добавить, что на днях комиссия Государственной авиаслужбы Украины отказала двум из трех украинских авиакомпаний, которые подали заявки и хотели получить разрешение осуществлять новые регулярные рейсы. И лишь одна компания Windrose ("Роза ветров"), которая с сентября 2010 года принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, может осуществлять регулярные рейсы по новому маршруту.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины авиация МАУ рейтинги
      Источник: 24 канал
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