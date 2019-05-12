Какие из украинских авиакомпаний являются наиболее пунктуальными: рейтинг за апрель

За апрель 2019 года украинские авиакомпании увеличили показатель своей пунктуальности. При общем количестве рейсов 4099 пунктуальность составляет 86,9%. К слову, это на 0,7% лучше результатов марта 2019.

Как заявили в Министерстве инфраструктуры Украины, иностранные перевозчики ухудшили свой показатель на 1,7%. Поэтому их пунктуальность вылетов из аэропортов Украины оценивается в 85,4% при общем количестве вылетов 2 954.

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Первое место среди самых пунктуальных авиакомпаний заняла "Мотор Сич". 98,8% рейсов эта авиакомпания выполнила вовремя и без задержек. Второе и третье место с показателями 92,6% и 88,9% занимают "Роза Ветров" и Yanair. А вот крупнейшая авиакомпания страны МАУ вовремя выполнила 88,8% рейсов. Худшим результатом пунктуальности отметилась авиакомпания "Джонника". Самолеты этой авиакомпании вовремя совершили только 62,5% полетов.



Рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний

Что касается иностранных компаний, то наилучшими показателями своевременных вылетов могут похвастаться Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air и Tarom. Все они не задержали ни одного рейса в апреле.



Пунктуальность зарубежных авиакомпаний

К слову, в рейтинге выполненным по расписанию считался рейс, если отправление совершено с отклонением от графика не более, чем на 15 минут.

Стоит добавить, что на днях комиссия Государственной авиаслужбы Украины отказала двум из трех украинских авиакомпаний, которые подали заявки и хотели получить разрешение осуществлять новые регулярные рейсы. И лишь одна компания Windrose ("Роза ветров"), которая с сентября 2010 года принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, может осуществлять регулярные рейсы по новому маршруту.