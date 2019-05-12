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      Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними: рейтинг за квітень

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      Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними
      Які з українських авіакомпаній є найбільш пунктуальними / www.pinterest.com

      За квітень 2019 року українські авіакомпанії збільшили показник своєї пунктуальності. При загальній кількості рейсів 4099 пунктуальність складає 86,9%. До слова, це на 0,7% краще за результати березня 2019.

      Як заявили у Міністерстві інфраструктури України, іноземні перевізники погіршили свій показник на 1,7%. Тож їх пунктуальність вильотів з аеропортів України оцінюється у 85,4% при загальній кількості вильотів 2 954.

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      Перше місце серед найпунктуальніших авіакомпаній посіла "Мотор Січ". 98,8% рейсів ця авіакомпанія виконала вчасно та без затримок. Друге та третє місце з показниками 92,6% і 88,9% займають "Роза Вітрів" та Yanair. А от найбільша авіакомпанія країни МАУ вчасно виконала 88,8% рейсів. Найгіршим результатом пунктуальності відзначилася авіакомпанія "Джонніка". Літаки цієї авіакомпанії вчасно здійснили лише 62,5% польотів. 

      Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній
      Рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

      Щодо іноземних компаній, то найкращими показниками вчасних вильотів можуть похвалитися Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, Ellinair, Aegean Airlines, Air Malta, Aigle Azur, Bulgaria Air і Tarom. Всі вони не затримали жодного рейсу у квітні.


      Пунктуальність за кордонних авіакомпаній

      До слова, у рейтингу виконаним за розкладом вважався рейс, якщо відправлення скоєно з відхиленням від графіка не більше, ніж на 15 хвилин.

      Варто додати, що днями комісія Державної авіаслужби України відмовила двом з трьох українських авіакомпаніям, які подали заявки та хотіли отримати дозвіл здійснювати нові регулярні рейси. І лише одна компанія Windrose ("Роза вітрів"), яка з вересня 2010 року належить олігарху Ігорю Коломойському, може здійснювати регулярні рейси за новим маршрутом. 

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      Теги: Новини України авіація Рейтинги МАУ
      Джерело: 24 канал
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