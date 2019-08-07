Какие изменения в Минздраве хочет провести "Слуга народа"

Пока Михаил Радуцкий проходил курс молодого депутата в Трускавце, вся страна делала ставки, возглавит ли он Министерство здравоохранения и что будет с одной из самых удачных реформ прошлого правительства – медицинской, ведь следующий год для нее определяющий.

Сейчас же в президентской партии Радуцкому приписывают то должность министра, то главы профильного комитета.

Важно! Минздрав: Вскоре украинцы смогут контролировать происхождение лекарств с помощью смартфона

Что известно о Радуцком? Михаил Радуцкий – 18–й номер в списке партии "Слуга народа". К тому же, основатель известной частной клиники "Борис". Карьеру начал как фельдшер, в 90–х открыл свой бизнес. А после революции – был заместителем мэра Киева и его советником. Из интересного – он выжил в цунами и участвовал в российской битве экстрасенсов.



Михаил Радуцкий

Станет ли Радуцкий главой Минздрава?

Но последнюю неделю все обсуждают совсем другое. В президентской партии Михаила Радуцкого окрестили будущим министром здравоохранения. Он, вернувшись из депутатского интенсива в Трускавце, старался избегать этого вопроса, но все-таки ответил.

Это было бы самой большой ошибкой Президента Зеленского – назначить меня министром здравоохранения Украины. Как и любую другую личность в публичном пространстве, потому что она 90% своего времени будет заниматься не медициной или Минздравом, а отмыванием вентилятора, который на тебя что-то накидывает,

– отметил Радуцкий.

А вот в профильный комитет, говорит, пойдет, но рано говорить, возглавит ли его. К тому же, Радуцкий заявил, что у него много идей.

Больше о том, кто может стать новым главой Минздрава – читайте в материале 24 канала

Какие изменения в Минздраве планирует провести "Слуга народа"?

1. Медицинская реформа

В воздухе застыл вопрос – что будет с медреформой? Если первичное звено уже успешно трансформировалось.

28 миллионов украинцев заключили декларации, 70% этих людей довольны. Врачи получили гораздо большие зарплаты первичного звена,

– сказала экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

О том, какие изменения ждут украинцев в 2020 году с медицинской реформой – читайте здесь

2. Увеличат тарифы на диагностику

В то время как новый президент неоднократно критиковал нынешнюю руководительницу Ульяну Супрун, в "Слуге народа" говорят об аудите реформы. Но положительные изменения, говорят, не тронут, под вопросом – тарифы на диагностику, потому что слишком низкие.

3. Международные протоколы адаптируют под украинцев

Говорит Радуцкий и об адаптации международных протоколов лечения к украинским реалиям и переписи населения.

Что планирует партия "Слуга народа"?

Радуцкий отметил, что через два года вообще не будет государственных закупок, а это будут делать управленцы автономных больниц, которые будут бороться за то, чтобы их услуга была качественная и не самая дорогая. То есть, когда будет предоставлена ​​возможность вести страховую медицину, то государство ничего не будет закупать.

В то же время в Минздраве уже готовятся передавать эстафету и верят, что реформу не перечеркнут.

Министерство подготовило переходную книгу, где отметили все эти детали. Предпосылки, в каком состоянии мы получили систему здравоохранения, что было сделано за 3 года и т.д., все это для того, чтобы следующей команде было легче и понятнее,

– говорит заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

По мнению экспертов, кресло министра не должно быть разыгранным в партийных списках. Надеются увидеть и часть команды реформаторов, например, Павла Ковтонюка, который последние годы возглавлял реформы.