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      Какие изменения в Минздраве хочет провести "Слуга народа"

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      Пока Михаил Радуцкий проходил курс молодого депутата в Трускавце, вся страна делала ставки, возглавит ли он Министерство здравоохранения и что будет с одной из самых удачных реформ прошлого правительства – медицинской, ведь следующий год для нее определяющий.

      Сейчас же в президентской партии Радуцкому приписывают то должность министра, то главы профильного комитета.

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      Что известно о Радуцком? Михаил Радуцкий – 18–й номер в списке партии "Слуга народа". К тому же, основатель известной частной клиники "Борис". Карьеру начал как фельдшер, в 90–х открыл свой бизнес. А после революции – был заместителем мэра Киева и его советником. Из интересного – он выжил в цунами и участвовал в российской битве экстрасенсов.

      Михайло Радуцький
      Михаил Радуцкий

      Станет ли Радуцкий главой Минздрава?

      Но последнюю неделю все обсуждают совсем другое. В президентской партии Михаила Радуцкого окрестили будущим министром здравоохранения. Он, вернувшись из депутатского интенсива в Трускавце, старался избегать этого вопроса, но все-таки ответил.

      Это было бы самой большой ошибкой Президента Зеленского – назначить меня министром здравоохранения Украины. Как и любую другую личность в публичном пространстве, потому что она 90% своего времени будет заниматься не медициной или Минздравом, а отмыванием вентилятора, который на тебя что-то накидывает,
      – отметил Радуцкий.

      А вот в профильный комитет, говорит, пойдет, но рано говорить, возглавит ли его. К тому же, Радуцкий заявил, что у него много идей.

      Больше о том, кто может стать новым главой Минздрава – читайте в материале 24 канала

      Какие изменения в Минздраве планирует провести "Слуга народа"?

      1. Медицинская реформа

      В воздухе застыл вопрос – что будет с медреформой? Если первичное звено уже успешно трансформировалось.

      28 миллионов украинцев заключили декларации, 70% этих людей довольны. Врачи получили гораздо большие зарплаты первичного звена,
      – сказала экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

      О том, какие изменения ждут украинцев в 2020 году с медицинской реформой – читайте здесь

      2. Увеличат тарифы на диагностику

      В то время как новый президент неоднократно критиковал нынешнюю руководительницу Ульяну Супрун, в "Слуге народа" говорят об аудите реформы. Но положительные изменения, говорят, не тронут, под вопросом – тарифы на диагностику, потому что слишком низкие.

      3. Международные протоколы адаптируют под украинцев

      Говорит Радуцкий и об адаптации международных протоколов лечения к украинским реалиям и переписи населения.

      Что планирует партия "Слуга народа"?
      Радуцкий отметил, что через два года вообще не будет государственных закупок, а это будут делать управленцы автономных больниц, которые будут бороться за то, чтобы их услуга была качественная и не самая дорогая. То есть, когда будет предоставлена ​​возможность вести страховую медицину, то государство ничего не будет закупать.

      В то же время в Минздраве уже готовятся передавать эстафету и верят, что реформу не перечеркнут.

      Министерство подготовило переходную книгу, где отметили все эти детали. Предпосылки, в каком состоянии мы получили систему здравоохранения, что было сделано за 3 года и т.д., все это для того, чтобы следующей команде было легче и понятнее,
      – говорит заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

      По мнению экспертов, кресло министра не должно быть разыгранным в партийных списках. Надеются увидеть и часть команды реформаторов, например, Павла Ковтонюка, который последние годы возглавлял реформы.

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      Автор: Оксана Тропотяга, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицинская реформа
      Источник: 24 канал
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