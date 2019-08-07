Які зміни в МОЗ хоче запровадити "Слуга народу"

Поки Михайло Радуцький проходив курс молодого депутата в Трускавці, вся країна робила ставки, чи очолить він Міністерство охорони здоров'я та що буде з однією з найвдаліших реформ минулого уряду – медичною, адже наступний рік для неї визначальний.

Нині ж у президентській партії Радуцькому приписують то посаду міністра, то очільника профільного комітету.

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Що відомо про Радуцького? Михайло Радуцький – 18-тий номер у списку партії "Слуга народу". До того ж, засновник відомої приватної клініки "Борис". Кар'єру розпочав як фельдшер, у 90-х відкрив свій бізнес. А після революції – був заступником мера Києва і його радником. З цікавого – він вижив у цунамі та брав участь у російській битві екстрасенсів.



Михайло Радуцький

Чи стане Радуцький міністром МОЗу?

Але останній тиждень всі обговорюють геть інше. У президентській партії Михайла Радуцького охрестили майбутнім міністром охорони здоров'я. Він же, повернувшись з депутатського інтенсиву в Трускавці, намагався уникати цього питання, але таки відповів.

Це було б найбільшою помилкою Президента Зеленського – призначити мене міністром охорони здоров’я України. Як і будь-яку іншу особу, яка є в публічному просторі, бо вона 90% свого часу буде займатися не медициною чи МОЗом, а відмиванням вентилятора, який на тебе щось кидає,

– наголосив Радуцький.

А от у профільний комітет, каже, піде, але зарано говорити, чи очолить його. До того ж, Радуцький заявив, що має багато ідей.

Більше про те, хто може стати новим очільником МОЗу – читайте у матеріалі 24 каналу

Які зміни в МОЗ планує запровадити "Слуга народу"?

1. Медична реформа

У повітрі застигло питання – що буде з медреформою? Якщо первинна ланка вже успішно трансформувалася.

28 мільйонів українців уклали декларації, 70% цих людей задоволені. Лікарі отримали набагато більші зарплати первинної ланки,

– сказала ексзаступниця міністра МОЗ Ольга Стефанишина.

Про те, які зміни чекають на українців у 2020 році щодо медичної реформи – читайте тут

2. Збільшать тарифи на діагностику

У той час як новий президент неодноразово критикував нинішню очільницю Уляну Супрун, у "Слузі народу" говорять про аудит реформи. Але позитивні зміни, кажуть, не чіпатимуть, під питанням хіба – тарифи на діагностику, бо занизькі.

3. Міжнародні протоколи адаптують під українців

Говорить Радуцький і про адаптацію міжнародних протоколів лікування до українських реалій і перепис населення.

Що планує партія "Слуга народу"? Радуцький наголосив, що через два роки взагалі не буде державних закупівель, а це будуть робити управлінці автономних лікарень, які будуть боротися за те, щоб їх послуга була якісна та не найдорожча. Тобто, коли буде надана можливість вести страхову медицину, то держава нічого не закуповуватиме.

Натомість у МОЗ вже готуються передавати естафету та вірять, що реформу не перекреслять.

Міністерство підготувало перехідну книгу, де зазначили всі ці деталі. Передумови, у якому стані ми отримали систему охорони здоров’я, що було зроблено за 3 роки тощо, все це для того, щоб наступній команді було легше і зрозуміліше,

– каже заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

На думку експертів, крісло міністра не має бути розіграним у партійних списках. Сподіваються побачити і частину команди-реформаторів, наприклад, Павла Ковтонюка, який останні роки очолював реформи.