Какие клоуны очень дорого обходятся Украине

Ведь каждый делает свой выбор, играет свою роль, находит своего зрителя. А кто-то выбирает быть клоуном. Например, Ляшко. Он одевает каску ДТЕК, куртку Шахтера, берет в руководство партии менеджера "Метинвеста", выигрывает в лотерею и идет бороться с олигархами.

Это его выбор. Он хочет жить в большом доме, ездить на дорогой машине и отдыхать в Европе, где мало кто обращает внимание на однополые пары. Простые желания простого парня из провинции.



Люди Ляшка тоже делают свой выбор. Им же где-то питаться надо. Стоят с решительными лицами радикалов позади своего мини фюрера, пламенно несут пургу с парламентской трибуны, где плачут о судьбе маленького украинца, не забывая при этом выбивать льготы для знакомых олигархов, блокировать повышение тарифов на грузоперевозки для другого олигарха и делать подкоп под ProZorro.

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Они тоже хотят жить богато, покупать антикварные стулья, отдыхать за рубежом. И другого пути у них нет. Ничего личного – только бизнес. Хорошими делами уже можно прославится, но на них нельзя заработать.



Мировой банк



Но почему же клоунами при этом должны себя чувствовать граждане Украины?

Ведь какими бы клоунами они не были, им часто удается добиваться хоть каких-то результатов.

И эти люди очень дорого обходятся налогоплательщикам. В каждом принятом бюджете отражается то, как хорошо у нас оплачиваются клоуны на пожарных машинах.



При этом, они продолжают агитировать за закон "Купуй українське у друзів авторів законопроекта "Купуй українське", повсюду бегают со своими технопарками, и кто знает, может под выборы им удастся протащить пару льгот для своих спонсоров.



И из последнего. Один интеллигентный радикал, такой себе очкарик в компании хулиганов, гордится тем, что им удалось сорвать ратификацию кредитного соглашения между Мировым банков и "Укрэксимбанком", по которому бы украинский государственный банк получил бы самые дешевые деньги в мире на 35 лет (сумасшедший срок для Украины) да еще и со льготным периодом в 4 года. И это люди, которые тут же бегают и кричат, что украинской экономике необходимы дешевые кредиты.

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Правда, их метод, это напечатать и раздать правильным хорошим людям. И не беда, что за этим последует инфляция и девальвация, хорошие добрые люди скорее всего не вернут деньги и налогоплательщикам Украины придется снова доносить деньги в капитал государственных банков. Еще раз, сорван проект привлечения в Украину самых дешевых и самых длинных денег. И люди этим гордятся.



Что это вообще было? Как таким можно гордится? И, главное, их образ клоунов позволяет им нести все что угодно, оправдывая свои действия. Как у Черновецкого в свое время. Ведь что с них, с убогих, возьмешь. Но что они хотят?



Это ведь тоже вопрос. Ведь это только бизнес. Значит все их поступки оправданы? И единственная логика, которая приходит на ум, это то, что они хотят поучаствовать в делении пирога. Они хотят свою долю в деньгах Мирового банка. Наверное есть очень хорошие и добрые люди, которые должны получить кредит от "Укрэксимбанка". На очень хороших условиях.

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И вот когда это поймут в Мировом банке, то всем нам станет очень стыдно. Ведь клоунами тогда будут считать нас, граждан Украины. Обидно.