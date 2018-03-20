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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Путинские выборы: как "нарисовали" рекордною явку

Безумный мир 359 Читать новость на русском

Переназначение Владимира Путина президентом России 18 марта прошло без особенных сюрпризов. Он с легкостью победил в первом туре, отправившись уже на четвертый срок. Если считать Дмитрия Медведева – то и на пятый.

По официальным данным, Путин получил примерно 76 процентов голосов при явке 67 процентов. Оба показателя – рекордно высокие. Это дает сторонникам Путина повод говорить, что его популярность высока как никогда, а народ полностью поддерживает его курс.

Пропагандистские СМИ в России сейчас упиваются победой, считая, что сделали важнейшее дело. Однако есть небольшая проблема. Эти цифры имеют слабое отношение к реальности.

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Конечно, пропаганда сумеет убедить простой народ в том, что Путин победил с рекордным результатом. Но на этих выборах ему надо было убеждать в своей популярности не электорат, а собственное окружение.

Эти люди готовы выступить против Путина при первых же признаках его слабости, поэтому ему надо было показать свою силу и невиданную поддержку от общества. Получилось не очень.

Погоня власти за максимальной явкой была главным лейтмотивом этой кампании. Россиян призывали голосовать в рекламе на телевидении и радио, с плакатов, транспарантов, проездных билетов, пакетов молока и кефира – да из каждого утюга и носителя.

В день самих выборов на участках раздавали еду, дарили сувениры, проводили концерты. Непонятливых бюджетников и силовиков заставляли приходить на участки почти под конвоем – привозили их целыми автобусами и по спискам.

Все это было сделано, чтобы показать: россияне верят в Систему Путина. Результат какого-то кандидата имеет значение для демократии. Для авторитарного режима важно, сколько людей приползет к царю. За него они ползут или против – это не важно. Главное, что ползут, верят в него, его систему. Это что-то почти религиозное.

И вот, выяснилось, что несмотря на все усилия, ползут как-то слабовато.

18 марта на участках по всей России шел массовый вброс бюллетеней и так называемые "карусели" – когда одни и те же люди голосуют на разных участках. Например, наблюдатели, работавшие на участках в Чечне, говорят, что явка там составила 30 – 40 – 50 процентов. 50 – это там, где были карусели. 30 – там, где их не было.

Так вот. Официально явка в Чечне составила 92 процента. Разница в два или даже три раза – смотря как считать.

Сделали это очень просто. Перед окончанием голосования сотрудники комиссий сами добросили в урны бюллетени. Как это делалось, можно посмотреть на видеозаписи из соседнего Дагестана.

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На участок номер 1284 по данным наблюдателей пришли 443 человека. Однако в итоговом протоколе – 1581 избиратель. 1470 из них – за Путина. Вуаля! Такой результат был достигнут очень просто – в урны забросили кучу бюллетеней.

То же самое происходило и в других местах. В традиционно пассивном Крыму, где всем все пофиг, в этот раз явка была за 90 процентов, из которых 90 процентов за Путина. Там вообще все просто: результаты тупо нарисовали, поскольку ни наблюдателей, ни оппозиции в Крыму нет из-за статуса оккупированной территории.

Но все те же вбросы происходили не только в экзотических кавказских или сибирских регионах с Крымом. В подмосковных Люберцах шли точно такие же вбросы бюллетеней. Единственное, что их отличает от дагестанских – это некоторая стеснительность участников, они пытались спрятаться от камер наблюдения.

Тысячи участков по тысяче бюллетеней – это миллионы и миллионы фальшивых голосов.

Еще один способ накрутки явки – это потенциально многократное голосование не на своем домашнем участке. Только по официальным данным, так проголосовали около пяти миллионов человек.

Ну и ноу-хау этих выборов – так называемая "зачистка" списков избирателей. Это простая, но очень эффективная штука. Из списков произвольно удаляют треть избирателей, которые обычно не ходят голосовать. Вместо трех тысяч на участке остается две тысячи избирателей. И если проголосовала одна тысяча, то явка уже не жалкие 33 процента, а приличные 50!

Тем удаленным из списков, кто все-таки придет голосовать, говорят: "Ой, у нас ошибка" – и вносят их обратно. Без проблем.

Все эти методы в сумме и дали Путину 67 процентов официальной явки. По моим собственным подсчетам, она, однако, реальная явка не превысила и 50 процентов. Была в районе 47-48 процентов.

Скажу честно, это более высокий вариант, чем я предполагал (думал, будет процентов 45), но все равно – слишком мало для объявления Путина бесспорным и безальтернативным российским лидером. Таким образом, в стоны о том, что российский диктатор – это навечно, я теперь не очень верю.

С учетом усиления давления Запада и быстрого ухудшения ситуации внутри самой России я уверен, что до конца нового шестилетнего срока Владимир Путин не досидит. Скорее всего, его, как Роберта Мугабе, отправят в досрочную отставку его же собственные соратники.

Автор: Іван Яковина
Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Безумный мир
Джерело: 24 Канал
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