Какие направления развития будут приоритетными для правительства в 2019 году

Кабинет Министров запланировал несколько важных направлений, которые будут приоритетными для правительства в 2019 году. В частности планируют поддержать экономическое развитие, безопасность и оборону, внедрить мероприятия по энергонезависимости и усилению борьбы с коррупцией.

Об этом сообщили на сайте Правительственного портала.

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Правительство заверило, что в 2019 году будут инвестировать ресурсы в энергоэффективность, социальные программы, монетизацию субсидий, продолжение программы "Доступные лекарства". Не менее важна бесплатная система медицинских исследований, которая стартует с третьего июля.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что продолжат масштабное строительство дорог, поддержку АПК – фермеров и сельхозмашиностроения, а также предстоит внедрение новой украинской школы.

В 2019 году мы обеспечим в полном объеме финансирование сектора безопасности и обороны. А это и финансирование повышенных зарплат и модернизация армии. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной,

– заявил глава правительства.

Однако важнейшими и первоочередными остаются экономическое развитие, энергонезависимость, а также антикоррупционные меры.

Напомним, что 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект Государственного бюджета Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.



В основе утвержденного бюджета – макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции в 7,4%. В целом бюджет на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен, что на 18 миллиардов гривен выше показателей первоначального проекта, принятого в первом чтении.