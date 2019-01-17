Які напрямки розвитку будуть пріоритетними для уряду у 2019 році

Кабінет Міністрів запланував декілька важливих напрямків, які будуть пріоритетними для уряду у 2019 році. Зокрема планують підтримати економічний розвиток, безпеку та оборону, впровадити заходи з енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією.

Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

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Уряд запевнив, що у 2019 році будуть інвестувати ресурси в енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми "Доступні ліки". Не менш важливою є безкоштовна система медичних досліджень, яка стартуватиме з третього липня.

Крім того, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що продовжать масштабне будівництво доріг, підтримку АПК – фермерів і сільгоспмашинобудування, а також має відбутися впровадження нової української школи.

У 2019 році ми забезпечимо в повному обсязі фінансування сектору безпеки та оборони. А це і фінансування підвищених зарплат, і модернізація війська. Це ті пріоритети, які будуть робити Україну сильною,

– заявив глава уряду.

Проте найважливішими та першочерговими залишаються економічний розвиток, енергонезалежність, а також антикорупційні заходи.

Нагадаємо, що 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.



В основі затвердженого бюджету – макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції у 7,4%. Загалом бюджет на 2019 передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень, що на 18 мільярдів гривень є вищим за показники початкового проекту, прийнятого в першому читанні.