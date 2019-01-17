09:59
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Які напрямки розвитку будуть пріоритетними для уряду у 2019 році

      517 Читать новость на русском
      Кабмін визначив основні пріоритети розвитку на 2019 рік
      Кабмін визначив основні пріоритети розвитку на 2019 рік / Фото з вільних джерел

      Кабінет Міністрів запланував декілька важливих напрямків, які будуть пріоритетними для уряду у 2019 році. Зокрема планують підтримати економічний розвиток, безпеку та оборону, впровадити заходи з енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією.

      Про це повідомили на сайті Урядового порталу.

      Читайте також: Помірна інфляція, стабільний курс: які економічні прогнози для України на 2019 рік

      Уряд запевнив, що у 2019 році будуть інвестувати ресурси в енергоефективність, соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми "Доступні ліки". Не менш важливою є безкоштовна система медичних досліджень, яка стартуватиме з третього липня.

      Крім того, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що продовжать масштабне будівництво доріг, підтримку АПК – фермерів і сільгоспмашинобудування, а також має відбутися впровадження нової української школи.

      У 2019 році ми забезпечимо в повному обсязі фінансування сектору безпеки та оборони. А це і фінансування підвищених зарплат, і модернізація війська. Це ті пріоритети, які будуть робити Україну сильною,
      – заявив глава уряду.

      Проте найважливішими та першочерговими залишаються економічний розвиток, енергонезалежність, а також антикорупційні заходи. 

      Нагадаємо, що 22 листопада Верховна Рада остаточно схвалила проект Державного бюджету України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

      В основі затвердженого бюджету – макроекономічний прогноз зі зростанням реального ВВП на 3% за інфляції у 7,4%. Загалом бюджет на 2019 передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень, що на 18 мільярдів гривень є вищим за показники початкового проекту, прийнятого в першому читанні.

      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Бюджет-2019 Гроші
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 09:01 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 2698
      Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      сьогодні , 08:40 Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК
      Злой Одессит 1476
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сьогодні , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 1520
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 січня , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 239
      Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      16 січня , 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      Альона Захарова 669
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук