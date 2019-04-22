Какие нарушения могут быть на парламентских выборах и как этого избежать

Не успели украинцы оправиться от президентских выборов, как уже осенью придется выбирать новый парламент. И политики будут делать все, чтобы именно их партия набрала большинство в парламенте. Обо всех нарушениях, с которыми могут столкнуться украинцы – читайте в интервью 24 канала.

Все те нарушения, которые были на президентских выборах могут быть и на парламентских. Такое мнение высказал аналитик и член координационного совета общественной сети "Опора" Александр Неберикут.

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Он сказал, что в мажоритарных округах с высокой вероятностью будут применены различные формы материального воздействия на избирателей. Простыми словами – подкуп.

Инструмент, который всегда срабатывает –​ это гречка. К сожалению, в нашей стране подкуп таким образом уже стал привычным и ожидаемым,

–​ отметил Александр.

Также он добавил, что украинцы скорее выберут того кандидата, который сделал, например, детская площадка, чем говорил правильные вещи. Даже если второй кандидат лучше во всех планах.

Как побороть нарушения

По мнению аналитика, нужно убрать мажоритарную избирательную систему и наделить большими полномочиями правоохранителей.

На президентских выборах были зафиксированы много правонарушений, но наше законодательство не предусматривает никакого адекватного наказания,

–​ отметил Неберикут.



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