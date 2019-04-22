Что украинцы должны знать о команде Зеленского: эксклюзивное объяснение Сони Кошкиной

Недавно журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование о команде Владимира Зеленского. В нем идет речь о пяти группах влияния, в том числе и олигархической группе Игоря Коломойского. Но она, по мнению Сони Кошкиной, не самая худшая.

Шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в прямом эфире 24 канала заявила, что те люди, которых украинцы видят по телевидению в штабе Зеленского, вряд ли перейдут во власть.

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Также она добавила, что та команда, которую представил лидер президентской гонки, не пойдет в парламент и не будет занимать реальные должности.

Для чего же тогда их представили? Скорее всего, чтобы люди отстали. Даже если внимательно послушать выступление Владимира Александровича, то он говорил, что это только эксперты. Они могут зайти в Администрацию Президента его советниками, а не, скажем, министрами,

– сказала Кошкина.

Как будет формироваться команда

Соня отметила, что формирование команды происходит в двустороннем порядке. Как и всегда происходит при смене власти, нардепы приходят к будущему президенту и предлагают себя на какую-то должность.

Что касается предыдущей победы экс-шоумена на выборах, то своего собственного политического ядра он не имеет. Ведь люди голосовали не так за него, как против Порошенко. Что касается конкретного назначения людей на должности, то сейчас Зеленскому не выгодно это делать. Гораздо легче сказать, что этот парламент плох, поэтому надо избрать новый досрочно,

– отметила Кошкина.

Шеф-редактор предположила, что Зеленский – это сосуд, и чем он будет наполнен, зависит от его окружения. В конце концов есть вероятность того, что ему удастся сохранить рейтинг.

Что известно о команде Зеленского – читайте материал 24 канала.



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