Що українці мають знати про команду Зеленського: ексклюзивне пояснення Соні Кошкіної

Нещодавно журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування про команду Володимира Зеленського. У ньому йде мова про п'ять груп впливу, зокрема й олігархічна група Ігоря Коломойського. І вона, на думку Соні Кошкіної, є не найгіршою.

Шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у прямому ефірі 24 каналу заявила, що ті люди, яких українці бачать по телебаченню у штабі Зеленського навряд чи перейдуть у владу.

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Також вона додала, що та команда, яку представив лідер президентських перегонів, піде у парламент та обійматиме реальні посади.

Для чого ж тоді їх представили? Швидше за все, аби люди відчепилися. Навіть якщо уважно послухати виступ Володимира Олександровича, то він говорив, що це лише експерти. Вони можуть зайти в Адміністрацію Президента його радниками, а не, скажімо, міністрами,

– сказала Кошкіна.

Як буде формуватися команда

Соня зауважила, що формування команди завжди відбувається у двосторонньому порядку. Як і завжди буває при зміні влади, нардепи приходять до майбутнього президента та пропонують себе на якусь посаду.

Щодо попередньої перемоги екс-шоумена на виборах, то свого власного політичного ядра він не має. Адже люди голосували не так за нього, як проти Порошенка. Щодо конкретного призначення людей на посади, то наразі Зеленському не вигідно це робити. Набагато легше сказати, що цей парламент поганий, тому треба обрати новий достроково,

– наголосила Кошкіна.

Шеф-редакторка припустила, що Зеленський – це сосуд, і чим він буде наповнений залежить від його оточення. Зрештою є ймовірність того, що йому вдасться зберегти рейтинг.

Що відомо про команду Зеленського – читайте матеріал 24 каналу.



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