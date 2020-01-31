Великая Британия – последний день в Евросоюзе: как реагируют граждане

31 января – последний день членства Великобритании в Евросоюзе. На фоне подъема одной части, которая празднует выход страны из ЕС, другие, наоборот, испытывают определенную грусть. В то же время на разных уровнях звучат призывы к сдержанности в праздновании этого дня, и в сплоченности населения несмотря на различные подходы к Brexit.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил британский корреспондент "Радио Свобода" Олесь Ковач.

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По словам журналиста, уже с обеда на парламентской площади в Лондоне, перед зданием Вестминстерского аббатства и башней Биг-Бен, были два противоположных мероприятия.

Что известно о Brexit?Референдум относительно членства Британии в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, но 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в его составе.



Соглашение относительно Brexit предусматривает порядок выхода государства из Европейского экономического сообщества. Также предусмотрены вопросы по соблюдению прав граждан, переходный период, который продлится с 1 февраля по 31 декабря 2020 года, и финансовые вопросы.



Кроме того, еще определяются вопросы Северной Ирландии и Гибралтара. После выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.

В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Великобритании в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, пели патриотические песни. Ощущался общий подъем настроения людей, которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.



Сторонники Brexit

Несколько меньше по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Корреспондент отметил, что участниками были те, кто тоскуют из-за развода с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.



Британцы, которые не поддерживают прекращения членства страны в ЕС

Олесь Ковач подчеркнул, что оба мероприятия прошли с британской эксцентричностью. Участники были одеты в разные костюмы, выкрикивали странные лозунги в стиле, присущем классическому английскому юмору.

Атмосферу на площади перед парламентом, как и в британском обществе, вполне можно определить как празднично-плачевную

– прокомментировал корреспондент.

Также Ковач сообщил, что сторонники Brexit даже планируют подключить мощные громкоговорители в 23:00, как раз когда и состоится окончательный развод. Все это они хотят сделать, чтобы запустить запись боя колоколов Биг-Бена в честь выхода страны из Евросоюза.

Он добавил, что изначально планировали немало заплатить, чтобы об этом сообщили настоящие колокола, а не их звукозапись. Однако сумма оказалась чрезвычайно большой для энтузиастов Brexit.

Новость о выходе страны из ЕС сегодня даже не находится на первом месте в новостных бюллетенях телерадиовещателей,

– рассказал Олесь Ковач.

Корреспондент провел параллели с тем, как Великобритания вошла в Европейское экономическое сообщество 1 декабря 1973 года. Тогда британцы просто проснулись и стали членами ЕС. На этот раз все пройдет по идентичному сценарию. Жители страны просто проснутся, и уже не будут гражданами Европейского Союза.

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По мнению журналиста, ответ на вопрос "Что изменится после выхода Британии из ЕС?" – изменится все и ничего. На сегодня очевидным является факт, что Объединенное Королевство продвигается в новом, совершенно неизведанном направлении.