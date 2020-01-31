21:06
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Любимое число Ляшко. Зачем Раде парикмахерская
      Вєсті.UA
      20:32, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      Великая Британия – последний день в Евросоюзе: как реагируют граждане

      47 Читати новину українською

      31 января – последний день членства Великобритании в Евросоюзе. На фоне подъема одной части, которая празднует выход страны из ЕС, другие, наоборот, испытывают определенную грусть. В то же время на разных уровнях звучат призывы к сдержанности в праздновании этого дня, и в сплоченности населения несмотря на различные подходы к Brexit.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил британский корреспондент "Радио Свобода" Олесь Ковач.

      Читайте также: Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа

      По словам журналиста, уже с обеда на парламентской площади в Лондоне, перед зданием Вестминстерского аббатства и башней Биг-Бен, были два противоположных мероприятия.

      Что известно о Brexit?Референдум относительно членства Британии в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, но 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в его составе.

      Соглашение относительно Brexit предусматривает порядок выхода государства из Европейского экономического сообщества. Также предусмотрены вопросы по соблюдению прав граждан, переходный период, который продлится с 1 февраля по 31 декабря 2020 года, и финансовые вопросы.

      Кроме того, еще определяются вопросы Северной Ирландии и Гибралтара. После выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.

      В первом случае Brexit праздновали те, кто радовались последним часам членства Великобритании в ЕС. Они активно размахивали государственными флагами, пели патриотические песни. Ощущался общий подъем настроения людей, которые ассоциируют себя, прежде всего с Британией, а потом уже – с Европой.

      Brexit
      Сторонники Brexit

      Несколько меньше по размерам мероприятие состоялось с другой стороны площади. Корреспондент отметил, что участниками были те, кто тоскуют из-за развода с ЕС, и считают этот день по-настоящему траурным.

      Brexit
      Британцы, которые не поддерживают прекращения членства страны в ЕС

      Олесь Ковач подчеркнул, что оба мероприятия прошли с британской эксцентричностью. Участники были одеты в разные костюмы, выкрикивали странные лозунги в стиле, присущем классическому английскому юмору.

      Атмосферу на площади перед парламентом, как и в британском обществе, вполне можно определить как празднично-плачевную
      – прокомментировал корреспондент.

      Также Ковач сообщил, что сторонники Brexit даже планируют подключить мощные громкоговорители в 23:00, как раз когда и состоится окончательный развод. Все это они хотят сделать, чтобы запустить запись боя колоколов Биг-Бена в честь выхода страны из Евросоюза.

      Он добавил, что изначально планировали немало заплатить, чтобы об этом сообщили настоящие колокола, а не их звукозапись. Однако сумма оказалась чрезвычайно большой для энтузиастов Brexit.

      Новость о выходе страны из ЕС сегодня даже не находится на первом месте в новостных бюллетенях телерадиовещателей,
      – рассказал Олесь Ковач.

      Корреспондент провел параллели с тем, как Великобритания вошла в Европейское экономическое сообщество 1 декабря 1973 года. Тогда британцы просто проснулись и стали членами ЕС. На этот раз все пройдет по идентичному сценарию. Жители страны просто проснутся, и уже не будут гражданами Европейского Союза.

      Важно: Украина и Великобритания начнут переговоры по безвизу

      По мнению журналиста, ответ на вопрос "Что изменится после выхода Британии из ЕС?" – изменится все и ничего. На сегодня очевидным является факт, что Объединенное Королевство продвигается в новом, совершенно неизведанном направлении. 

      Российские СМИ сообщили о смерти Цемаха: что говорят родственники боевика
      сегодня
      1397
      Автор: Марина Васильева
      Теги: Brexit Новости Украины Новости политики Евросоюз Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:33 Дело Труханова: что нового нашло следствие
      53
      сегодня , 20:01 Жетоны в метро Киева отменят: что надо сделать до 31 марта
      Ярослав Голобородько 112
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      259
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      103
      сегодня , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 95
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук