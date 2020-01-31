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      Які настрої панують у Британії в очікуванні Brexit: есклюзивний коментар

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      31 січня – останній день членства Великої Британії у Євросоюзі. На тлі піднесення однієї частини, яка святкує вихід країни з ЄС, інші, навпаки, відчувають певний смуток . Водночас на різних рівнях лунають заклики до стриманості у відзначенні цього дня, і у згуртованості населення попри різні підходи до Brexit.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач.

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      За словами журналіста, вже з обіду на парламентському майдані у Лондоні, перед будівлею Вестмінстерського абатства і вежею Біг-Бен, були два протилежні заходи.

      Що відомо про Brexit?Референдум щодо членства Британії у Європейському Союзі відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, які взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у його складі.

      Угода щодо Brexit передбачає порядок виходу держави з Європейської економічної спільноти. Також передбачені питання щодо дотримання прав громадян, перехідний період, який триватиме з 1 лютого до 31 грудня 2020 року, та фінансові питання. 

      Крім того, ще визначаються питання щодо Північної Ірландії та Гібралтару. Після виходу з ЄС у них залишиться спільний кордон з країнами блоку.

      У першому випадку Brexit святкували ті, хто раділи з останніх годин членства Британії в ЄС. Вони активно розмахували державними прапорами, виспівували патріотичні пісні. Відчувався загальний настрій піднесення людей які асоціюють себе, насамперед із Британією, а потім вже – з Європою.

      Brexit
      Прихильники Brexit

      Дещо менший за розмірами захід відбувся з іншого боку майдану. Кореспондент відзначив, що учасниками були ті, хто сумують за розлученням з ЄС, і вважають цей день по-справжньому жалобним.

      Brexit
      Британці, які не підтримують припинення членства країни в ЄС

      Олесь Ковач наголосив, що обидва заходи пройшли з британською ексцентричністю. Учасники були одягнені в різні костюми, вигукували чудернацькі гасла у стилі, притаманному класичному англійському гумору.

      Атмосферу на майдані перед парламентом, як і в британському суспільстві, цілком можна визначити як святково жалобну,
      – прокоментував кореспондент.

      Також Ковач повідомив, що прихильники Brexit навіть планують підключити потужні гучномовці о 23:00, саме коли і відбудеться остаточне розлучення. Все це вони хочуть зробити, щоб запустити запис бою дзвонів Біг-Бена на відзнаку виходу країни з Євросоюзу. 

      Він додав, що спочатку планували чимало заплатити, щоб про це повідомили справжні дзвони, а не їхній звукозапис. Проте сума виявилася надзвичайно великою для ентузіастів Brexit.

      Новина про вихід країни з ЄС сьогодні навіть не перебуває на першому місці у новинних бюлетенях телерадіомовників,
      – розповів Олесь Ковач.

      Кореспондент провів паралелі з тим, як саме Британія увійшла до Європейської економічної спільноти 1 грудня 1973 року. Тоді британці просто прокинулися, і стали членами ЄС. Цього разу все відбудеться за ідентичним сценарієм. Жителі країни просто прокинуться, і вже не будуть громадянами Європейського Союзу.

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      На думку журналіста, відповідь на питання "Що зміниться після виходу Британії з ЄС?" – зміниться все і нічого. На сьогодні очевидним є факт, що Сполучене Королівство просувається в новому, цілком незвіданому напрямку.

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Brexit Велика Британія Новини політики Євросоюз
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