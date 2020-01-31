Які настрої панують у Британії в очікуванні Brexit: есклюзивний коментар

31 січня – останній день членства Великої Британії у Євросоюзі. На тлі піднесення однієї частини, яка святкує вихід країни з ЄС, інші, навпаки, відчувають певний смуток . Водночас на різних рівнях лунають заклики до стриманості у відзначенні цього дня, і у згуртованості населення попри різні підходи до Brexit.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач.

Читайте також: Не до побачення – прощавайте: Brexit на обкладинках британських медіа

За словами журналіста, вже з обіду на парламентському майдані у Лондоні, перед будівлею Вестмінстерського абатства і вежею Біг-Бен, були два протилежні заходи.

Що відомо про Brexit?Референдум щодо членства Британії у Європейському Союзі відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, які взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у його складі.



Угода щодо Brexit передбачає порядок виходу держави з Європейської економічної спільноти. Також передбачені питання щодо дотримання прав громадян, перехідний період, який триватиме з 1 лютого до 31 грудня 2020 року, та фінансові питання.



Крім того, ще визначаються питання щодо Північної Ірландії та Гібралтару. Після виходу з ЄС у них залишиться спільний кордон з країнами блоку.

У першому випадку Brexit святкували ті, хто раділи з останніх годин членства Британії в ЄС. Вони активно розмахували державними прапорами, виспівували патріотичні пісні. Відчувався загальний настрій піднесення людей які асоціюють себе, насамперед із Британією, а потім вже – з Європою.



Прихильники Brexit

Дещо менший за розмірами захід відбувся з іншого боку майдану. Кореспондент відзначив, що учасниками були ті, хто сумують за розлученням з ЄС, і вважають цей день по-справжньому жалобним.



Британці, які не підтримують припинення членства країни в ЄС

Олесь Ковач наголосив, що обидва заходи пройшли з британською ексцентричністю. Учасники були одягнені в різні костюми, вигукували чудернацькі гасла у стилі, притаманному класичному англійському гумору.

Атмосферу на майдані перед парламентом, як і в британському суспільстві, цілком можна визначити як святково жалобну,

– прокоментував кореспондент.

Також Ковач повідомив, що прихильники Brexit навіть планують підключити потужні гучномовці о 23:00, саме коли і відбудеться остаточне розлучення. Все це вони хочуть зробити, щоб запустити запис бою дзвонів Біг-Бена на відзнаку виходу країни з Євросоюзу.

Він додав, що спочатку планували чимало заплатити, щоб про це повідомили справжні дзвони, а не їхній звукозапис. Проте сума виявилася надзвичайно великою для ентузіастів Brexit.

Новина про вихід країни з ЄС сьогодні навіть не перебуває на першому місці у новинних бюлетенях телерадіомовників,

– розповів Олесь Ковач.

Кореспондент провів паралелі з тим, як саме Британія увійшла до Європейської економічної спільноти 1 грудня 1973 року. Тоді британці просто прокинулися, і стали членами ЄС. Цього разу все відбудеться за ідентичним сценарієм. Жителі країни просто прокинуться, і вже не будуть громадянами Європейського Союзу.

Важливо: Україна та Велика Британія почнуть переговори по безвізу

На думку журналіста, відповідь на питання "Що зміниться після виходу Британії з ЄС?" – зміниться все і нічого. На сьогодні очевидним є факт, що Сполучене Королівство просувається в новому, цілком незвіданому напрямку.