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      Какие объекты имеют право сейчас работать: инфографика

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      Какие объекты имеют право работать на карантине / korrespondent.net

      Недавно Кабмин одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях. Теперь количество объектов, которые могут работать во время карантина увеличилось. Какие учреждения могут работать – читайте в материале 24 канала.

      Ранее правительство разрешило работать только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС и еще нескольким объектам. Но постановлением за 9 апреля оно расширило их количество.

      Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали

      Итак, по состоянию на 10 апреля правительство разрешило продолжить / возобновить свою работу таким объектам:

      • продуктовые магазины;
      • аптеки;
      • продуктовые рынки (не во всех областях);
      • организации почтовой и курьерской деятельности;
      • объекты строительных работ;
      • организации сбора и заготовки отходов;
      • химчистки;
      • банковские учреждения;
      • ремонты техники;
      • АЗС;
      • медицинские учреждения;
      • ломбарды;
      • кредитные союзы.


      Какие еще объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала

      Какие еще нововведения будут?
      Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Инфографика Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины
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