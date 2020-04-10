Какие объекты имеют право сейчас работать: инфографика
Недавно Кабмин одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях. Теперь количество объектов, которые могут работать во время карантина увеличилось. Какие учреждения могут работать – читайте в материале 24 канала.
Ранее правительство разрешило работать только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС и еще нескольким объектам. Но постановлением за 9 апреля оно расширило их количество.
Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали
Итак, по состоянию на 10 апреля правительство разрешило продолжить / возобновить свою работу таким объектам:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- продуктовые рынки (не во всех областях);
- организации почтовой и курьерской деятельности;
- объекты строительных работ;
- организации сбора и заготовки отходов;
- химчистки;
- банковские учреждения;
- ремонты техники;
- АЗС;
- медицинские учреждения;
- ломбарды;
- кредитные союзы.
Какие еще объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала
Какие еще нововведения будут?
Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.
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