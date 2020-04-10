Какие объекты имеют право сейчас работать: инфографика

Недавно Кабмин одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях. Теперь количество объектов, которые могут работать во время карантина увеличилось. Какие учреждения могут работать – читайте в материале 24 канала.

Ранее правительство разрешило работать только продуктовым магазинам, аптекам, АЗС и еще нескольким объектам. Но постановлением за 9 апреля оно расширило их количество.

Важно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали

Итак, по состоянию на 10 апреля правительство разрешило продолжить / возобновить свою работу таким объектам:

продуктовые магазины;

аптеки;

продуктовые рынки (не во всех областях);

организации почтовой и курьерской деятельности;

объекты строительных работ;

организации сбора и заготовки отходов;

химчистки;

банковские учреждения;

ремонты техники;

АЗС;

медицинские учреждения;

ломбарды;

кредитные союзы.



Какие еще объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала

Какие еще нововведения будут?

Кабмин также утвердил порядок обязательной самоизоляции людей, осуществляющих пересечение государственной границы. А местным властям разрешено платить из местных бюджетов за обсервацию людей.