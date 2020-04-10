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      Які об'єкти мають право зараз працювати: інфографіка

      - Читать новость на русском
      Які об'єкти мають право працювати на карантині / korrespondent.net

      Нещодавно Кабмін схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження. Тепер кількіть об’єктів, які можуть працювати під час карантину збільшилась. Які саме установи можуть працювати – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Раніше уряд дозволив працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, АЗС і ще декільком об'єктам. Але постановою за 9 квітня він розширив їхню кількість.

      Важливо Уряд другий день поспіль змінив правила карантину: деталі

      Отже, станом на 10 квітня уряд дозволив продовжити / відновити свою роботу таким об'єктам:

      • продуктові магазини;
      • аптеки;
      • продуктові ринки (не в усіх областях);
      • організації поштової та кур'єрської діяльності;
      • об'єкти будівельних робіт;
      • організації збирання і заготівлі відходів;
      • хімчистки;
      • банківські установи;
      • ремонти техніки;
      • АЗС
      • медичні заклади;
      • ломбарди;
      • кредитні спілки.


      Які ще об'єкти зможуть працювати під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Які ще нововведення будуть?Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які здійснюють перетин державного кордону. А місцевій владі дозволено платити з місцевих бюджетів за обсервацію людей.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Інфографіка Кабінет Міністрів України
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