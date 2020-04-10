Які об'єкти мають право зараз працювати: інфографіка
Нещодавно Кабмін схвалив зміни до постанови про карантинні обмеження. Тепер кількіть об’єктів, які можуть працювати під час карантину збільшилась. Які саме установи можуть працювати – читайте в матеріалі 24 каналу.
Раніше уряд дозволив працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, АЗС і ще декільком об'єктам. Але постановою за 9 квітня він розширив їхню кількість.
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Отже, станом на 10 квітня уряд дозволив продовжити / відновити свою роботу таким об'єктам:
- продуктові магазини;
- аптеки;
- продуктові ринки (не в усіх областях);
- організації поштової та кур'єрської діяльності;
- об'єкти будівельних робіт;
- організації збирання і заготівлі відходів;
- хімчистки;
- банківські установи;
- ремонти техніки;
- АЗС
- медичні заклади;
- ломбарди;
- кредитні спілки.
Які ще об'єкти зможуть працювати під час карантину / Інфографіка 24 каналу
Які ще нововведення будуть?Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які здійснюють перетин державного кордону. А місцевій владі дозволено платити з місцевих бюджетів за обсервацію людей.
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