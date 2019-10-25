Какие опасности могут ожидать на детских площадках: советы родителям

Детские площадки и скверы все активнее превращаются в зону повышенного риска. Шприцы, бутылки от алкоголя и чаще всего – курильщики. Последствия – более чем красноречивы.

Сегодня каждый четвертый украинский подросток выкуривает первую сигарету уже в 10 лет. И почти 40% украинских подростков пьют алкоголь регулярно. Одна из причин этого – дети чуть ли не с пеленок видят, как взрослые курят и пьют.

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Государство пытается законодательно контролировать курильщиков и любителей пить алкоголь на людях. За курение в парках и скверах уже несколько лет штрафуют. Например, в Киеве за прошедшие полгода курильщики заплатили 94 тысячи гривен штрафов. Однако на всех любителей подымить не хватает правоохранителей. И штрафы за курение и распитие алкоголя на людях неэффективны.

Но это не значит, что стоит сидеть сложа руки!

Что следует делать, чтобы улучшить ситуацию на детских площадках:

► Развесьте на детских площадках и у скамеек в скверах, где вы чаще всего гуляете, знаки "Курить и распивать алкогольные напитки запрещено законом". Это и лишнее напоминание, и законный аргумент.

Напоминайте людям о законе не только установленными знаками, но и словами,

не забывайте делать воспитанное замечание

► Будьте сознательны, не бойтесь напоминать об ответственности за курение в общественных местах. Так дети с детства будут видеть не только курильщиков и пустые бутылки, но и вашу активную работу против этого, а следовательно, понимать, что курить и пить – это плохо.

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► Соцсети – тоже хороший инструмент борьбы. Можно начать, например, флешмоб "Детская площадка без курильщиков".

► В конце концов – сделайте здоровый образ жизни модным как для себя, так и для родных. Учите этому детей. Выбирайте соответствующее окружение.



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