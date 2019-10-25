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      Які небезпеки можуть чекати на дитячих майданчиках: поради батькам

      Інститут просвіти 69 Читать новость на русском

      Дитячі майданчики та сквери дедалі активніше перетворюються на зону підвищеного ризику. Шприци, пляшки від алкоголю і найчастіше – курці. Наслідки – більш ніж промовисті.

      Сьогодні кожен четвертий український підліток висмалює першу цигарку вже у 10 років. І майже 40% українських підлітків п’ють алкоголь регулярно. Одна з причин цього – діти ледь не з пелюшок бачать, як дорослі курять і п’ють.

      Читайте також: Чим небезпечний підлітковий алкоголізм та як з цим боротися батькам

      Держава намагається законодавчо контролювати курців і любителів пити алкоголь на людях. За куріння у парках і скверах вже кілька років як штрафують. Наприклад, у Києві за минулі півроку курці сплатили 94 тисячі гривень штрафів. Проте на всіх любителів подиміти не вистачає правоохоронців. І штрафи за куріння та розпивання алкоголю на людях неефективні.

      Та це не означає, що варто сидіти, склавши руки!

      Що варто робити, аби покращити ситуацію на дитмайданчиках:

      ► Розвісьте на дитячих майданчиках та біля лавок у скверах, де ви найчастіше гуляєте, знаки "Курити та розпивати алкогольні напої заборонено законом". Це і зайве нагадування, і законний аргумент.

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      Нагадуйте людям про закон не  тыльки встановленими знаками, а й словами,
      не забувайте робити виховане зауваження

      ► Будьте свідомі, не бійтесь нагадувати про відповідальність за куріння у громадських місцях. Так діти змалку бачитимуть не лише курців і порожні пляшки, а й вашу активну роботу проти цього, а отже, розумітимуть, що курити і пити – це погано.

      Читайте також: Який перекус давати дітям до школи: смачні та корисні варіанти

      ► Соцмережі – теж хороший інструмент боротьби. Можна розпочати, наприклад, флешмоб "Дитячий майданчик без курців".

      ► Зрештою – зробіть здоровий спосіб життя модним як для себе, так і для рідних. Вчіть цьому дітей. Обирайте відповідне оточення. 

      дитячі майданчики
      Розкажіть дитині, аби вона не бігала босою та не торкалася небезпечних предметів

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Інститут просвіти Діти і неповнолітні Новини нерухомості Новини нерухомості України
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