Які небезпеки можуть чекати на дитячих майданчиках: поради батькам

Дитячі майданчики та сквери дедалі активніше перетворюються на зону підвищеного ризику. Шприци, пляшки від алкоголю і найчастіше – курці. Наслідки – більш ніж промовисті.

Сьогодні кожен четвертий український підліток висмалює першу цигарку вже у 10 років. І майже 40% українських підлітків п’ють алкоголь регулярно. Одна з причин цього – діти ледь не з пелюшок бачать, як дорослі курять і п’ють.

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Держава намагається законодавчо контролювати курців і любителів пити алкоголь на людях. За куріння у парках і скверах вже кілька років як штрафують. Наприклад, у Києві за минулі півроку курці сплатили 94 тисячі гривень штрафів. Проте на всіх любителів подиміти не вистачає правоохоронців. І штрафи за куріння та розпивання алкоголю на людях неефективні.

Та це не означає, що варто сидіти, склавши руки!

Що варто робити, аби покращити ситуацію на дитмайданчиках:

► Розвісьте на дитячих майданчиках та біля лавок у скверах, де ви найчастіше гуляєте, знаки "Курити та розпивати алкогольні напої заборонено законом". Це і зайве нагадування, і законний аргумент.



Нагадуйте людям про закон не тыльки встановленими знаками, а й словами,

не забувайте робити виховане зауваження

► Будьте свідомі, не бійтесь нагадувати про відповідальність за куріння у громадських місцях. Так діти змалку бачитимуть не лише курців і порожні пляшки, а й вашу активну роботу проти цього, а отже, розумітимуть, що курити і пити – це погано.

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► Соцмережі – теж хороший інструмент боротьби. Можна розпочати, наприклад, флешмоб "Дитячий майданчик без курців".

► Зрештою – зробіть здоровий спосіб життя модним як для себе, так і для рідних. Вчіть цьому дітей. Обирайте відповідне оточення.



Розкажіть дитині, аби вона не бігала босою та не торкалася небезпечних предметів