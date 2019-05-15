Какие планы у Коломойского на "Приватбанк": экономист назвал главную цель

Об отмене национализации "Приватбанка" и растаможке "евроблях" – в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Дмитрий Фурса.

О планах Коломойского

– Ситуация с "Приватбанком" – это самый большой риск для экономики Украины в ближайшее время. Решение Апелляционного окружного суда дало Коломойскому в руки револьвер, он взвел курок и приставил к голове Украины.

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– По моему мнению, ему не нужен банк, ему нужно, чтобы от него отстали. Сейчас идет процесс в Лондоне и он рискует потерять все свои активы. Государство внесло в капитал "Приватбанка" 156 миллиардов гривен, чтобы спасти его, и сейчас Украина пытается получить какие-то средства от него, заморозив все его активы с помощью Высокого суда Лондона.

– И, чтобы убрать себя из риска, Коломойский создает здесь проблемы, как рэкетиры в 90-х годах. А потом придет и предложит сделку: "я от вас ничего не хочу, а вы от меня".

Почему Украина национализировала "Приватбанк"? "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", самыми большими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк".

– Если суд признает, что "Приватбанк" был национализирован незаконно, то правительство будет вынуждено забрать 150 миллиардов СВДП, которые были в капитале, и в результате банк будет ликвидирован. Однако его могут снова национализировать. Тогда на вкладчиков никоим образом это не повлияет.

О ситуации с "евробляхами"

– Государство и правительство уже пошли им ("евробляхерам", – 24 канал) навстречу, когда ввели льготный период на растаможку авто. Более того, требования митингующих являются просто неуместными. Люди, которые вышли на митинг, просто "заигрались в политику", мол, после того как их глава боролся за президентское кресло, они решили стать общественными активистами.

Понимаете, раньше "евробляхеров" было много, поэтому власть должна пойти на уступки, ведь частично сама виновата в их количестве. А теперь их осталось совсем мало, поэтому не проблема их штрафовать.

– Есть нормальные водители, которые вложились в этот льготный период и успели растаможить авто, а есть те, которые решили схитрить. Надо понимать, если продлить льготный период, то он уже никогда не закончится, люди будут просить еще и еще.

К слову, уже с 24 мая к владельцам авто с иностранной регистрацией начнут применять штрафные санкции. Например, за нерастаможивание авто сроком:

от 10 до 20 суток – штраф 17 тысяч гривен;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен;

более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектацию авто) – 170 тысяч гривен, или же авто конфискуют по решению суда.



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