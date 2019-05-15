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      Растаможка "евроблях": эксперт объяснил, будут ли новые протесты и насколько они уместны

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      Растаможка "евроблях"
      Растаможка "евроблях" / dpchas.com.ua

      Владельцы авто на еврономерах вновь вышли на улицы. На этот раз "евробляхеры" требуют продлить льготный период растаможивания своих авто, а также отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину. Однако финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что им не удастся добиться выполнения своих требований.

      Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала. Фурса отметил, что проблемы автомобилей на еврономерах уже нет. Большинство украинцев, а именно более 200 тысяч водителей, уже успели растаможить свои автомобили.

      Читайте также: "Евробляхеры" вышли на митинг в центре Киева: фото, видео

      Что требуют "евробляхеры":

      1. Продлить льготный период для растаможки авто.
      2. Отменить акциз на авто.
      3. Отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину.
      4. Остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

      Сергей Фурса отметил, что государство и правительство уже пошли им на встречу, когда ввели льготный период на растаможку авто. Более того, Сергей убежден, что такие требования митингующих являются просто неуместными.

      Есть нормальные водители, которые вложились в этот льготный период и успели растаможить авто, а есть те, которые решили схитрить. Надо понимать, если продлить льготный период, то он уже никогда не закончится, люди будут просить еще и еще,
      – сказал Фурса.

       

      Почему требования активистов являются неуместными

      Эксперт пояснил, что люди, которые вышли на митинг просто "заигрались в политику", мол, после того как их глава боролся за президентское кресло, они решили стать общественными активистами.

      Понимаете, раньше "евробляхеров" было много, поэтому власть должна пойти на уступки, ведь частично сама виновата в их количестве. А теперь их осталось совсем мало, поэтому не проблема их штрафовать,
      – заявил экономист.

      Также он подытожил, что деньги, которые государство получило в результате растаможки, не являются чрезвычайно большими, но и лишними их назвать трудно.

      Напомним, что уже с 24 мая к владельцам авто с иностранной регистрацией начнут применять штрафные санкции. Например, за нерастаможивание авто сроком:

      • от 10 до 20 суток – штраф 17 тысяч гривен;
      • от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен;
      • более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен, или же авто будут конфисковывать по решению суда.
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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Авто Авто на еврономерах Деньги Протесты Штрафы
      Источник: 24 канал
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