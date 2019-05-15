Растаможка "евроблях": эксперт объяснил, будут ли новые протесты и насколько они уместны

Владельцы авто на еврономерах вновь вышли на улицы. На этот раз "евробляхеры" требуют продлить льготный период растаможивания своих авто, а также отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину. Однако финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что им не удастся добиться выполнения своих требований.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала. Фурса отметил, что проблемы автомобилей на еврономерах уже нет. Большинство украинцев, а именно более 200 тысяч водителей, уже успели растаможить свои автомобили.

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Что требуют "евробляхеры":

Продлить льготный период для растаможки авто. Отменить акциз на авто. Отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину. Остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

Сергей Фурса отметил, что государство и правительство уже пошли им на встречу, когда ввели льготный период на растаможку авто. Более того, Сергей убежден, что такие требования митингующих являются просто неуместными.

Есть нормальные водители, которые вложились в этот льготный период и успели растаможить авто, а есть те, которые решили схитрить. Надо понимать, если продлить льготный период, то он уже никогда не закончится, люди будут просить еще и еще,

– сказал Фурса.

Почему требования активистов являются неуместными

Эксперт пояснил, что люди, которые вышли на митинг просто "заигрались в политику", мол, после того как их глава боролся за президентское кресло, они решили стать общественными активистами.

Понимаете, раньше "евробляхеров" было много, поэтому власть должна пойти на уступки, ведь частично сама виновата в их количестве. А теперь их осталось совсем мало, поэтому не проблема их штрафовать,

– заявил экономист.

Также он подытожил, что деньги, которые государство получило в результате растаможки, не являются чрезвычайно большими, но и лишними их назвать трудно.

Напомним, что уже с 24 мая к владельцам авто с иностранной регистрацией начнут применять штрафные санкции. Например, за нерастаможивание авто сроком: