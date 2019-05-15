17:02
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Розмитнення "євроблях": експерт пояснив, чи будуть нові протести та наскільки вони доречні

      520 Читать новость на русском
      Розмитнення "євроблях"
      Розмитнення "євроблях" / dpchas.com.ua

      Власники автівок на єврономерах знов вийшли на вулиці. Цього разу "євробляхери" вимагають продовжити пільговий період розмитнення своїх авто, а також відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку. Однак фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що їм не вдасться добитися виконання своїх вимог.

      Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу. Фурса наголосив, що проблеми автомобілів на єврономерах вже немає. Більшість українців, а саме понад 200 тисяч водії, вже встигли розмитнити свої автомобілі. 

      Читайте також: "Євробляхери" вийшли на мітинг у центрі Києва: фото, відео

      Що вимагають "євробляхери"

      1. Подовжити пільговий період для розмитнення авто.
      2. Скасувати акциз на авто.
      3. Відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку.
      4. Зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

      Сергій Фурса зауважив, що держава та уряд вже пішли їм на зустріч, коли ввели пільговий період на розмитнення авто. Ба більше, Сергій переконаний, що такі вимоги мітингарів є просто недоречними.

      Є нормальні водії, які вклалися у цей пільговий період та встигли розмитнити авто, а є ті, які вирішили схитрувати. Треба розуміти, якщо продовжити пільговий період, то він вже ніколи не закінчиться, люди будуть просити ще і ще,
      – сказав Фурса.

       

      Чому вимоги активістів є недоречними

      Експерт пояснив, що люди, які вийшли на мітинг просто "загралися у політику", мовляв, після того як їх очільник змагався за президентське крісло вони вирішили стати громадськими активістами. 

      Розумієте, раніше "євробляхерів" було багато, тому влада мала піти на поступки, адже частково сама винна у їх кількості. А тепер їх залишилося зовсім мало, тому не проблема їх штрафувати,
      – заявив економіст.

      Також він підсумував, що гроші, які держава отримала внаслідок розмитнення не є надзвичайно великими, але й зайвими їх назвати важко. 

      Нагадаємо, що вже з 24 травня до власників авто з іноземною реєстрацією почнуть застосовувати штрафні санкції. Наприклад, за нерозмитнення авто строком:

      • від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень;
      • від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень;
      • більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.
      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      15920
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Гроші Протести Штрафи
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 48
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 31
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 211
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1176
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 417
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук