Розмитнення "євроблях": експерт пояснив, чи будуть нові протести та наскільки вони доречні

Власники автівок на єврономерах знов вийшли на вулиці. Цього разу "євробляхери" вимагають продовжити пільговий період розмитнення своїх авто, а також відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку. Однак фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що їм не вдасться добитися виконання своїх вимог.

Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу. Фурса наголосив, що проблеми автомобілів на єврономерах вже немає. Більшість українців, а саме понад 200 тисяч водії, вже встигли розмитнити свої автомобілі.

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Що вимагають "євробляхери"

Подовжити пільговий період для розмитнення авто. Скасувати акциз на авто. Відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку. Зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

Сергій Фурса зауважив, що держава та уряд вже пішли їм на зустріч, коли ввели пільговий період на розмитнення авто. Ба більше, Сергій переконаний, що такі вимоги мітингарів є просто недоречними.

Є нормальні водії, які вклалися у цей пільговий період та встигли розмитнити авто, а є ті, які вирішили схитрувати. Треба розуміти, якщо продовжити пільговий період, то він вже ніколи не закінчиться, люди будуть просити ще і ще,

– сказав Фурса.

Чому вимоги активістів є недоречними

Експерт пояснив, що люди, які вийшли на мітинг просто "загралися у політику", мовляв, після того як їх очільник змагався за президентське крісло вони вирішили стати громадськими активістами.

Розумієте, раніше "євробляхерів" було багато, тому влада мала піти на поступки, адже частково сама винна у їх кількості. А тепер їх залишилося зовсім мало, тому не проблема їх штрафувати,

– заявив економіст.

Також він підсумував, що гроші, які держава отримала внаслідок розмитнення не є надзвичайно великими, але й зайвими їх назвати важко.

Нагадаємо, що вже з 24 травня до власників авто з іноземною реєстрацією почнуть застосовувати штрафні санкції. Наприклад, за нерозмитнення авто строком: