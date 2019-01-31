Какие потери понесли боевики на Донбассе от украинских воинов за прошедшие сутки

За сутки, 30 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Трижды оккупанты осуществляли обстрелы с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций пророссийские наемники вели:

из ручных гранатометов – в районе поселка Павлополь;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки;

из гранатометов – в районе Новомихайловка.



В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:

из минометов калибра 82 миллиметра – в районе Кряковки;

из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов – в районе хутора Свободный;

из минометов калибра 82 миллиметра – в районе Попасной;

из минометов калибра 82 миллиметра и зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на МТЛБ-У (плавучий бронетранспортер – 24 канал) – в районе населенного Крымского.

Как отметили в штабе, украинским военным удалось подавить минометную батарею противника, а МТЛБ-У и зенитную установку – уничтожить.

Разведка, со своей стороны, сообщает, что 30 января украинские воины двух оккупантов уничтожили и еще трем нанесли тяжелые ранения.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В течение текущих суток, 31 января, оккупанты огонь не открывали.