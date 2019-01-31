07:57
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Какие потери понесли боевики на Донбассе от украинских воинов за прошедшие сутки

      19 Читати новину українською
      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      За сутки, 30 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Трижды оккупанты осуществляли обстрелы с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

      Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

      Читайте также: Разведка выяснила, как оккупанты имитируют обстрелы для кремлевской пропаганды

      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций пророссийские наемники вели:

      • из ручных гранатометов – в районе поселка Павлополь;

      • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки;

      • из гранатометов – в районе Новомихайловка.


      В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли:

      • из минометов калибра 82 миллиметра – в районе Кряковки;

      • из автоматических гранатометов и стрелкового оружия минометов – в районе хутора Свободный;

      • из минометов калибра 82 миллиметра – в районе Попасной;

      • из минометов калибра 82 миллиметра и зенитной установки ЗУ-23-2, установленной на МТЛБ-У (плавучий бронетранспортер – 24 канал) – в районе населенного Крымского.

      Как отметили в штабе, украинским военным удалось подавить минометную батарею противника, а МТЛБ-У и зенитную установку – уничтожить.

      Разведка, со своей стороны, сообщает, что 30 января украинские воины двух оккупантов уничтожили и еще трем нанесли тяжелые ранения.

      Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. В течение текущих суток, 31 января, оккупанты огонь не открывали.

       

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сегодня , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 274
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 января , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 800
      Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      30 января , 21:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 234
      Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      30 января , 20:00 Глава аппарата СБУ: ЧВК "Вагнера" не существует. Есть внештатное подразделение ГРУ России
      Євгенія Мазур 582
      Может ли в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества
      30 января , 19:01 Может ли в Украине стать президентом представитель ЛГБТ-сообщества
      Ірина Поліщук 260
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Никакой войны не видят: у Путина ответили Порошенко относительно "холодного мира" с Россией
       30 января , 13:11
      Почему Uber изменил свои неизменные правила под украинские реалии
       24 марта 2018 , 15:33
      Лунин снова сыграл за Реал: теперь против Ювентуса – видео голов и обзор матча
       5 августа 2018 , 09:00
      "Мы всегда находимся в самолете". Мораес – о войне в Украине и разнице между Динамо и Шахтером
       15 сентября 2018 , 14:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук