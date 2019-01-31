08:12
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Яких втрат бойовикам на Донбасі завдали українські воїни минулої доби

      1665 Читать новость на русском
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби, 30 січня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Тричі окупанти здійснювали обстріли із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

      Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

      Читайте також: Розвідка з'ясувала, як окупанти імітують обстріли для кремлівської пропаганди

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій проросійські найманці вели:

      • з ручних гранатометів – в районі селища Павлопіль;
         
      • з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Мар'їнки;
         
      • з гранатометів – в районі Новомихайлівки.



      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики стріляли:

      • з мінометів калібру 82 міліметри – в районі Кряківки;
         
      • з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї мінометів – в районі хутора Вільний;
         
      • з мінометів калібру 82 міліметри – в районі Попасної;
         
      • з мінометів калібру 82 міліметри та зенітної установки ЗУ-23-2, встановленої на МТЛБ-У (плавучий бронетранспортер – 24 канал) – в районі населеного Кримського.



      Як зауважили у штабі, українським військовим вдалося подавити мінометну батарею противника, а МТЛБ-У та зенітну установку – знищити.

      Розвідка, зі свого боку, повідомляє, що 30 січня українські воїни двох окупантів знищили та ще трьом завдали важких поранень.

      Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Протягом поточної доби, 31 січня, окупанти вогонь не відкривали.

       

      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      сьогодні , 00:30 Уничтожают изнутри: почему Евросоюз начинает разваливаться
      Іван Яковина 712
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      30 січня , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 829
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      30 січня , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 957
      Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      30 січня , 20:00 Керівник апарату глави СБУ: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 2248
      Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      30 січня , 19:01 Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      Ірина Поліщук 1060
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук