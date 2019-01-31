Яких втрат бойовикам на Донбасі завдали українські воїни минулої доби

Упродовж доби, 30 січня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Тричі окупанти здійснювали обстріли із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Об’єднаних сил.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли українських позицій проросійські найманці вели:

з ручних гранатометів – в районі селища Павлопіль;



з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Мар'їнки;



з гранатометів – в районі Новомихайлівки.





У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики стріляли:

з мінометів калібру 82 міліметри – в районі Кряківки;



з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї мінометів – в районі хутора Вільний;



з мінометів калібру 82 міліметри – в районі Попасної;



з мінометів калібру 82 міліметри та зенітної установки ЗУ-23-2, встановленої на МТЛБ-У (плавучий бронетранспортер – 24 канал) – в районі населеного Кримського.





Як зауважили у штабі, українським військовим вдалося подавити мінометну батарею противника, а МТЛБ-У та зенітну установку – знищити.

Розвідка, зі свого боку, повідомляє, що 30 січня українські воїни двох окупантів знищили та ще трьом завдали важких поранень.

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Протягом поточної доби, 31 січня, окупанти вогонь не відкривали.