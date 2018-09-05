Какие преступления чаще всего происходят в Украине: шокирующие данные

В первом полугодии 2018 года в Украине зафиксировали более 280 тысяч преступлений. За аналогичный период прошлого года было совершено свыше 317 тысяч преступлений.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В течение января-июня 2018 года учтены 281 тысяча 800 уголовных правонарушений. Среди них 36,3% – тяжкие и особо тяжкие,

– говорится в сообщении.

В частности, в течение указанного периода времени зафиксировали 817 умышленных убийств и покушений на убийство, 1125 умышленных тяжких телесных повреждений, 111 изнасилований и покушений на изнасилование.

В это время произошло свыше 133 тысяч краж, свыше 19 тысяч мошенничеств, почти 7 тысяч грабежей. Правоохранители зафиксировали 1800 случаев взяточничества и 1100 разбоев.

Кроме этого, представители правоохранительных органов за данный период выявили 846 лиц, совершивших преступление в составе 194 организованных групп и преступных организаций.

Из-за преступных действий пострадали более 193 тысячи, из которых почти 66 тысяч – женщины, свыше 10 тысяч – лица пожилого возраста и с инвалидностью 1 и 2 групп. Среди пострадавших 2200 несовершеннолетних и 1400 детей до 14 лет.

Наибольшее количество пострадавших (65,8%) – от краж и грабежей, среди них 34,7% – женщины.

В дорожно-транспортных происшествиях, связанных с преступлениями, на территории страны пострадали свыше 5 тысяч человек.

В результате преступных деяний погибло 3400 человек, из которых 19,1% были умышленно убиты; 27% погибли в ДТП, связанных с преступлениями; 9,4% – из-за тяжких телесных повреждений.

Правоохранители задержали более 53 тысячи преступников. Среди них 6600 женщин и 1700 несовершеннолетних.

Среди задержанных 34% ранее уже становились на преступный путь, две трети имели неснятую или непогашенную судимость. В состоянии алкогольного опьянения находились 8,9% преступников, еще 8,4% совершили преступление в группе.