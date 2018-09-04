Сколько украинцев ежегодно покидают Украину: ошеломляющая цифра

В Министерстве иностранных дел Украины признают, что на сегодня в стране сложилась катастрофическая ситуация с эмигрантами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте также: С какими трудностями сталкиваются украинские заробитчане: интервью с психологом

У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно,

– констатировал глава МИД в эфире популярного ток-шоу.

По его словам, к сожалению, эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время.

Климкин привел статистические данные, согласно которым только на территории Польши на сегодня проживают 1,4 миллиона украинцев.

Только в течение трех месяцев – с марта по июнь 2018-го – Украину в поисках работы за рубежом покинули более 250 тысяч граждан.