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Сколько украинцев ежегодно покидают Украину: ошеломляющая цифра

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Каждый год миллион украинцев выезжают за границу
Каждый год миллион украинцев выезжают за границу / 24 Канал

В Министерстве иностранных дел Украины признают, что на сегодня в стране сложилась катастрофическая ситуация с эмигрантами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно,
– констатировал глава МИД в эфире популярного ток-шоу.

По его словам, к сожалению, эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время.

Климкин привел статистические данные, согласно которым только на территории Польши на сегодня проживают 1,4 миллиона украинцев.

Только в течение трех месяцев – с марта по июнь 2018-го – Украину в поисках работы за рубежом покинули более 250 тысяч граждан.

Теги: Новости Украины Заробитчане МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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