Сколько украинцев ежегодно покидают Украину: ошеломляющая цифра
В Министерстве иностранных дел Украины признают, что на сегодня в стране сложилась катастрофическая ситуация с эмигрантами.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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У нас действительно катастрофическая ситуация – примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно,
– констатировал глава МИД в эфире популярного ток-шоу.
По его словам, к сожалению, эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время.
Климкин привел статистические данные, согласно которым только на территории Польши на сегодня проживают 1,4 миллиона украинцев.
Только в течение трех месяцев – с марта по июнь 2018-го – Украину в поисках работы за рубежом покинули более 250 тысяч граждан.