Какие пути освобождения украинских моряков у Украины: ответ эксперта

Неравнодушные крымчане несут продукты и вещи первой необходимости захваченным украинским морякам. Организовали сбор крымские татары, они собираются возле Киевского суда в Симферополе, где сегодня судили пленных.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

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Он отметил, что в первую очередь нам нужно поддержать наших земляков морально и в правовом плане. Бариев также призвал крымчан собирать материальную помощь и передавать морякам, ведь те не имеют достаточно одежды, им не хватает и продуктов.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев

Эскандер Бариев добавил, что важна и правовая помощь. К счастью, нашлись адвокаты, взялись за дело пленных. Ребята будут чувствовать поддержку, ведь не Россия назначила им адвокатов, а нашлись те, кто действительно готовы их защищать.

На международном уровне перед нами есть два пути. Первый – дипломатическое давление. В Совете Безопасности ООН выступили за то, что необходимо провести деэскалацию конфликта и освободить военнопленных. Второй – юридический. Украинское государство должно ежедневно напоминать о том, что РФ совершила преступление: нужно готовить материалы и подавать их в соответствующие суды,

– отметил член Меджлиса.

Бариев напомнил, что украинские суда не пересекали границы РФ, наши корабли захватили на нейтральных водах: должна быть дипломатическая и юридическая реакция.

Есть возможность полностью проверить способность вооруженных сил противостоять агрессии. Мы четко и в соответствии с международными нормами отмечаем, что угроза опасности эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. Решение объявить военное положение в областях, граничащих с РФ, является необходимым, ведь за эти 30 дней мы должны проверить боеспособность наших Вооруженных сил,

– убежден Эскандер Бариев.

По его словам, хотя введение военного положения и не испугало Россию, с правовой точки зрения мы поступили правильно. Ведь отметили, что Украина находится под угрозой военного вторжение.