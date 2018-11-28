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      Какие пути освобождения украинских моряков у Украины: ответ эксперта

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      Неравнодушные крымчане несут продукты и вещи первой необходимости захваченным украинским морякам. Организовали сбор крымские татары, они собираются возле Киевского суда в Симферополе, где сегодня судили пленных.

      Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

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      Он отметил, что в первую очередь нам нужно поддержать наших земляков морально и в правовом плане. Бариев также призвал крымчан собирать материальную помощь и передавать морякам, ведь те не имеют достаточно одежды, им не хватает и продуктов.

      Барієв

      Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев

      Эскандер Бариев добавил, что важна и правовая помощь. К счастью, нашлись адвокаты, взялись за дело пленных. Ребята будут чувствовать поддержку, ведь не Россия назначила им адвокатов, а нашлись те, кто действительно готовы их защищать.

      На международном уровне перед нами есть два пути. Первый – дипломатическое давление. В Совете Безопасности ООН выступили за то, что необходимо провести деэскалацию конфликта и освободить военнопленных. Второй – юридический. Украинское государство должно ежедневно напоминать о том, что РФ совершила преступление: нужно готовить материалы и подавать их в соответствующие суды,
      – отметил член Меджлиса.

      Бариев напомнил, что украинские суда не пересекали границы РФ, наши корабли захватили на нейтральных водах: должна быть дипломатическая и юридическая реакция.

      Есть возможность полностью проверить способность вооруженных сил противостоять агрессии. Мы четко и в соответствии с международными нормами отмечаем, что угроза опасности эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. Решение объявить военное положение в областях, граничащих с РФ, является необходимым, ведь за эти 30 дней мы должны проверить боеспособность наших Вооруженных сил,
      – убежден Эскандер Бариев.

      По его словам, хотя введение военного положения и не испугало Россию, с правовой точки зрения мы поступили правильно. Ведь отметили, что Украина находится под угрозой военного вторжение.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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