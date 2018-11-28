Які шляхи звільнення українських моряків має Україна: відповідь експерта

Небайдужі кримчани несуть продукти та речі першої необхідності захопленим українським морякам. Організували збір кримські татари, вони збираються біля Київського суду в Сімферополі, де сьогодні судили полонених.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ександер Барієв.

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Він зазначив, що в першу чергу нам потрібно підтримати наших земляків морально та у правовому плані. Барієв також закликав кримчан збирати матеріальну допомогу та передавати морякам, адже ті не мають достатньо одягу, їм не вистачає й продуктів.



Член Меджлісу кримськотатарського народу Ександер Барієв

Ександер Барієв додав, що важливою є і правова допомога. На щастя, знайшлися адвокати, які взялись за справу полонених. Хлопці будуть відчувати підтримку, адже не Росія призначила їм адвокатів, а знайшлися ті, хто справді готові їх захищати.

На міжнародному рівні перед нами є два шляхи. Перший – дипломатичний тиск. В Раді Безпеки ООН виступили за те, що необхідно провести деескалацію конфлікту й звільнити військовополонених. Другий – юридичний. Українська держава повинна щодня нагадувати про те, що РФ вчинила злочин: потрібно готувати матеріали й подавати їх у відповідні суди,

– наголосив член Меджлісу.

Барієв нагадав, що українські судна не перетинали кордони РФ, наші кораблі захопили на нейтральних водах: повинна бути дипломатична та юридична реакція.

Є можливість повністю перевірити здатність збройних сил протистояти агресії. Ми чітко й відповідно до міжнародних норм зазначаємо, що є загроза небезпека ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Рішення оголосити воєнний стан в областях, які межують з РФ, є потрібним, адже за ці 30 днів ми маємо перевірити боєздатність наших Збройних сил,

– переконаний Ескандер Барієв.

За його словами, хоч введення воєнного стану і не налякало Росію, та з правової точки зору ми вчинили правильно. Адже наголосили, що Україна знаходиться під загрозою військового вторгення.