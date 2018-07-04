Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным

11 и 12 июля в Бельгии пройдет традиционный ежегодный саммит лидеров стран, входящих в НАТО. Обычно эту встречу все ждут с радостным нетерпением. Встречаются старые друзья и партнеры, которые относятся друг у другу с вниманием и уважением.

У них всегда есть общие темы для разговоров, общие интересы и устремления. Настоящий фестиваль любви, словом. Но не в этот раз. Сейчас все ровно наоборот.

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Возмутителем спокойствия, уже по традиции, стал Дональд Трамп. Именно его появления на саммите все остальные ждут с неприятным и тяжелым чувством. Это как на семейном празднике ждут какого-то дядю-бандита из другого города. С одной стороны, он близкий родственник и у него много денег, не позвать его нельзя. С другой стороны, он хам, грубиян, постоянно лезет в драку и ведет себя как последняя скотина. Поэтому его появления ждут примерно так же, как бубонную чуму. Если не приедет, то никто плакать не будет.



Дональд Трамп

Более того, сейчас ситуация усугублена целым рядом недавних событий. Во-первых, лишь месяц назад на саммите G7 Трамп успел переругаться с почти всеми лидерами Западного мира. Канадца Джастина Трюдо назвал "слабым и бесчестным", британку Терезу Мэй сравнил со "злобной школьной училкой", открыто позлорадствовал насчет последних проблем немки Ангелы Меркель в сфере борьбы с нелегальной миграцией, а также высмеял француза Эммануэля Макрона, объявив, что "все террористы в Париже".

Это только то, о чем мы знаем. Как он там отзывался о своих партнерах за закрытыми дверями, нам остается только догадываться. Я думаю, он их там просто матом крыл, это очень в стиле Трампа.



Джастина Трюдо

Но это еще не все. В последние дни он без устали ругает союзников по НАТО, за слишком низкие расходы на оборону. По его словам, он не понимает, почему должен оплачивать оборону своих европейских союзников и Канады, если они сами не желают о себе заботиться. По информации американской прессы, Белый дом серьезно думает о выводе американских войск из Германии. Трамп считает, что немцы совсем уж расслабились под американской защитой и не хотят платить за свою оборону. Если такой вывод состоится, это будет геополитическое событие, сравнимое с развалом Варшавского договора.

Тут, правда, надо отметить, что Трамп хочет не просто убрать войска из Германии, а перебросить их в соседнюю Польшу. Там, правда, ничего не готово для приема 35 тысяч американцев со всем их хозяйством, но президента это не смущает. Для Европы все эти телодвижения есть настоящим шоком.

США на их глазах ломают систему безопасности, которая исправно работала почти 80 лет. Причем одним из главных бенефициаров этой системы были даже не европейцы, а сами американцы. Они получили в Европе верных союзников, долгий период международного мира и стабильности, которые вылились в десятилетия процветания и экономического роста. Закономерный итог – глобальное лидерство США: экономическое, технологическое, научное и даже культурное. Неужели статус главной страны мира не стоит денег, заплаченных за оборону Европы?

Трамп, похоже, считает, что нет, у него есть ценности поважнее. А именно – он сам и его переизбрание на новый срок. Для этого он должен постоянно шпынять европейцев, трясти из них деньги и указывать на их бесполезность. Не очень образованные и глуповатые избиратели американского лидера очень любят такое отношение к заносчивым и высокомерным (как они считают) европейцам.

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Есть и еще один очень интересный момент в предстоящем европейском турне Трампа. Он проведет первую встречу один на один с российским президентом Владимиром Путиным. Они собираются провести 16 июля саммит в нейтральной Финляндии. Хельсинки – традиционное место встреч советских еще генсеков и американских президентов. Так вот, я очень опасаюсь, что Трамп привезет Путину в Хельсинки целую кучу "подарков" – отмену каких-то санкций, серьезный конфликт внутри НАТО и начало процесса развала Альянса или даже признание аннексии Крыма. Эти опасения – не только мои. Как только стало известно о саммите в Хельсинки, официальный Лондон выступил с предостережением: такой саммит может повредить единству Запада, не надо его проводить.



Владимир Путин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно открыто заявил, что над единством Альянса нависла серьезная угроза. Исходит, она, конечно, от Трампа. А насчет Крыма, американский президент сам сказал "посмотрим", когда его спросили о возможности признания его аннексии. Правильный ответ тут мог быть только один – категоричное и четкое "Нет!". Но он решил что-то там посмотреть.



Йенс Столтенберг

Еще пару дней назад я бы точно сказал, что никакого признания аннексии не будет, поскольку так сильно качать стабильность мира даже Трамп не станет. Но сейчас я не могу такого сказать. Во-первых, он уже признал аннексию Восточного Иерусалима Израилем. Несмотря на все отличия в ситуациях, юридический прецедент создан. И второе, прямо перед встречей американского президента с российским в западную прессу попали очень странные заявления главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.



Анатолий Матиос

Например, на сайте супер авторитетного журнала News Week вышел такой заголовок: "На волне расистких и антисемитских нападений главный военный прокурор Украины заявил, что евреи хотят выпутить Украине всю кровь".

В интервью Insider Матиос высказался несколько иначе, но и оригинальное его заявление звучит совершенно дико для западного уха. Для Путина перед встречей с Трампом это просто идеальный подарок. Он совершенно спокойно может сказать: "Вот видишь, друг Дональд, что у них главные военные прокуроры говорят? А представь, что на улицах творится!". Американскому президенту для оправдания его дружбы с Путиным только этого и надо. Ему подойдет любое оправдание. В США ни один серьезный политик не встанет на защиту человека, который на полном серьезе рассуждает о кровожадности евреев.

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Сейчас остается надеяться, что команда Трампа не заметит слов Матиоса. Ибо если заметит, то последствия могут быть очень и очень грустными. Я же в любом случае буду внимательно следить и за саммитом НАТО в Брюсселе, и за встречей Путин-Трамп в Хельсинки. Ну и расскажу вам в подробностях обо всех леденящих душу подробностях.